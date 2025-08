Chociaż powszechnie uważa się, że szybka utrata wagi skutkuje efektem jojo i późniejszym powrotem do poprzedniego wyglądu, specjaliści twierdzą, że nie zawsze jest to prawdą, szczególnie u osób z wyższą zawartością tkanki tłuszczowej.

Chcąc szybko schudnąć, ograniczamy kalorie i zwiększamy ilość ruchu w ciągu dnia, jednak robiąc to drastycznie, możemy narazić się na utratę masy mięśniowej.

- Im więcej tkanki tłuszczowej masz, tym bardziej agresywną dietę możesz stosować bez negatywnych konsekwencji - oznajmił Norton. To znaczy, że osoby z nadwagą mogą stosować bardziej rygorystyczne diety, nie ryzykując negatywnych skutków ubocznych.

Jeśli jesteś szczupłą osobą, drastyczne ograniczenia mogą skutkować utratą masy mięśniowej i problemów metabolicznych. Niezależnie od wagi należy więc ostrożnie planować swoją drogę do redukcji.

Eksperci zgadzają się z tym, że szybka utrata wagi nie jest możliwa do utrzymania w dłuższej perspektywie. Może być kuszącą opcją przy krótkotrwałych celach, takich jak zbliżający się ślub lub inna ważna uroczystość, a jeśli po niej nastąpi przejście na zdrowy tryb życia, będzie dobrym startem do utraty zbędnych kilogramów.

Istnieją sytuacje, w których lekarze zalecają zastosowanie krótkotrwałej ścisłej diety. Jest to m.in. przygotowanie do zabiegu, w tym do operacji bariatrycznej, czyli zmniejszenia żołądka w leczeniu otyłości.