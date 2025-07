Czy odchudzanie naprawdę przynosi korzyści dla zdrowia? Nowe podejście do leczenia otyłości

Coraz częstsze wskazania, że skupianie się wyłącznie na redukcji masy ciała u osób z otyłością może przynieść więcej szkody niż pożytku, stawiają pod znakiem zapytania dotychczasowe podejście do leczenia.

Tradycyjne programy oparte na ograniczeniu kalorii i zwiększonej aktywności fizycznej są obecne od dekad, jednak przynoszą tylko krótkotrwałe rezultaty . Nie ma również dowodów na to, że zmniejszają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych lub przedłużają życie. Skupienie się na wadze może pogłębiać uprzedzenia wobec osób z otyłością , a to źle wpływa na zdrowie psychiczne.

Badanie wykazało, że w środowisku medycznym rośnie świadomość, że masa ciała oraz wskaźnik BMI (ang. body mass index) nie są wystarczającym wskaźnikiem zdrowia. Zamiast tego pojawiło się alternatywne podejście " Health at Every Size " (HAES), które zakłada, że dobre zdrowie można osiągnąć niezależnie od utraty masy ciała .

Nieumiejętnie prowadzona utrata wagi może skutkować zaburzeniami zdrowia psychicznego i hormonalnego, a w skrajnych przypadkach prowadzić nawet do wyniszczenia organizmu.

W ich opinii każdy pacjent musi mieć dopasowane pod siebie indywidualny tok leczenia, dopasowany do preferencji oraz jej sytuacji życiowej.

- Porady lekarzy dotyczące zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej są nadal aktualne, ponieważ mogą prowadzić do poprawy zdrowia - podsumowują autorzy, dodając, że warto omawiać korzyści, szkody i to, co jest ważne dla pacjenta podczas zapewnienia mu dobrej opieki niezależnie od wagi.