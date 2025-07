Gdy 16 lipca 1945 roku o świcie nad pustynią Jornada del Muerto rozbłysła pierwsza w historii eksplozja atomowa, świat wszedł w erę nuklearną, a tysiące mieszkających w okolicy Amerykanów w erę raka, chorób i przemilczanych skutków ubocznych. Testy prowadzone były w największej tajemnicy, nikt ich nie ostrzegł i nie ewakuował, a co więcej nikt nie wziął odpowiedzialności za to, co ich spotkało w kolejnych latach. Aż do teraz, bo w nowej ustawie podatkowej uchwalonej podpisanej przez Donalda Trumpa znalazł się zapis o rozszerzeniu Radiation Exposure Compensation Act (RECA).