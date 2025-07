NWA 16788 został odkryty w 2023 roku przez anonimowego poszukiwacza w rejonie Sahary, a następnie wystawiony m.in. w siedzibie Włoskiej Agencji Kosmicznej i prywatnej galerii w Toskanii. Nie wiadomo, kiedy dokładnie spadł na Ziemię, ale jego pochodzenie nie budzi wątpliwości - to kawałek Marsa, który oderwał się w wyniku potężnego uderzenia asteroidy i przebył aż 225 milionów kilometrów, zanim spadł na teren dzisiejszego Nigru.

NWA 16788 to odkrycie o niezwykłym znaczeniu - największy meteoryt marsjański znaleziony na Ziemi i najcenniejszy tego typu okaz wystawiony kiedykolwiek na aukcji

Okaz waży 24,5 kg i jest zbudowany głównie z oliwinu, ale zawiera też fragmenty zeszklone podczas przelotu przez atmosferę - skutek olbrzymiej energii uwolnionej przy jego wejściu na orbitę Ziemi. I chociaż eksperci protestowali przed jego sprzedażą, bo ich zdaniem obiekty typu NWA 16788 są kluczem do zrozumienia geologii Czerwonej Planety, więc przekazywanie ich w prywatne ręce nie jest najlepszym rozwiązaniem, aukcja się odbyła.

Tożsamość kupującego nie została ujawniona, ale wiemy, że zapłacił on w sumie 5,3 mln dolarów (jego oferta wynosiła 4,3 mln, ale po uwzględnieniu opłat i prowizji ostateczna cena znacząco rośnie). Warto tu dodać, że nie był to jedyny "okaz" wystawiony na aukcji, bo zainteresowani mogli kupić sobie także szkielet młodego Ceratosaurusa nasicornis, drapieżnego dinozaura z późnej jury.

Wiek? Około 150 milionów lat. Miejsce znalezienia? Bone Cabin Quarry niedaleko Laramie, w Wyoming - legendarne stanowisko paleontologiczne. Dinozaur mierzy ponad 2 metry wysokości i niemal 3,5 metra długości, a jego szkielet złożono z ok. 140 oryginalnych kości , uzupełnionych profesjonalnymi rekonstrukcjami.

Licytacja rozpoczęła się od 6 milionów dolarów, ale kwota rosła błyskawicznie - najpierw co pół miliona, a później już w milionowych skokach. Ostateczna oferta wyniosła 26 mln USD, co po doliczeniu opłat aukcyjnych oznacza astronomiczne 30,5 miliona, czyli mamy do czynienia z jednym z najdrożej sprzedanych szkieletów dinozaurów w historii.