W ostatnim odcinku popularnego podcastu Joe Rogana, pojawiła się amerykańska kongresmenka Anna Paulina Luna z Florydy, która podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych (UAP). Luna, znana z prowadzenia przesłuchań w Kongresie dotyczących UAP, zasugerowała, że obiekty te mogą być czymś więcej niż tylko tajnymi technologiami wojskowymi czy przybyszami z kosmosu. Według niej, istnieje możliwość, że mamy do czynienia z istotami pochodzącymi z innych wymiarów.

Podczas rozmowy z Roganem, Luna przyznała, że w trakcie przesłuchań kongresowych miała okazję pytać świadków o naturę tych zjawisk. Jak twierdzi, odpowiedzi często wskazywały na "międzywymiarowy" charakter UAP. Zastanawiała się głośno, czy te obiekty mogą istnieć poza znaną nam rzeczywistością i funkcjonować w ramach innych wymiarów, o których ludzkość ma niewielkie pojęcie. - To nie jest coś, co wymyśliłam sama. To opiera się na tym, co widzieliśmy. To opiera się na informacjach, które nam przekazano - powiedziała Luna.

UFO mogą być "istotami międzywymiarowymi"

Rogan, znany z dociekliwości, próbował uzyskać od kongresmenki konkrety. Luna jednak nie przedstawiła żadnych twardych dowodów, powołując się na informacje, które rzekomo widziała podczas zamkniętych sesji w specjalnych pomieszczeniach do przetwarzania informacji niejawnych (SCIF). Przyznała, że nie widziała na własne oczy portalu czy statku kosmicznego, ale zapewniała, że zapoznała się z dokumentacją fotograficzną, która jej zdaniem nie przedstawia obiektów stworzonych przez człowieka.

W rozmowie pojawił się także wątek religijny. Luna zasugerowała, że niektóre starożytne teksty, w tym usunięte księgi biblijne, mogą zawierać wzmianki o takich istotach. Szczególnie podkreśliła znaczenie Księgi Henocha, która według niej została celowo wykluczona z kanonu biblijnego. Kongresmenka zaznaczyła jednak, że nie utożsamia tych istot z aniołami, lecz raczej z innymi stworzeniami, które według jej interpretacji mogły być dziełem Boga.

Kongresmenka USA ujawnia ciekawe fakty na temat UAP

W trakcie wywiadu Luna nie stroniła od teorii spiskowych. Wspomniała m.in. o rzekomym odnalezieniu Arki Przymierza przez CIA w latach 80. oraz o istnieniu zjawiska zdalnego widzenia (remote viewing). Odniosła się także do popularnych w internecie teorii o telepatycznych zdolnościach niektórych osób z autyzmem, nawiązując do podcastu "Telepathy Tapes".

Cała rozmowa była przesiąknięta przekonaniem, że rząd i wpływowe osoby ukrywają prawdę o naturze UAP przed opinią publiczną. Rogan podsumował rozmowę, wyrażając zdziwienie, że tak istotne informacje mogą być trzymane w tajemnicy, podczas gdy ludzkość wciąż szuka odpowiedzi na pytania o swoje miejsce we wszechświecie.

Anna Paulina Luna chce odkryć tajemnicę UFO

Anna Paulina Luna to amerykańska polityczka Partii Republikańskiej, reprezentująca 13. okręg kongresowy Florydy w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych od 2023 roku. Urodzona w 1989 roku, Luna jest weteranką Sił Powietrznych USA i aktywnie angażuje się w sprawy związane z bezpieczeństwem narodowym, ochroną granic oraz prawami weteranów.

Znana jest z konserwatywnych poglądów, aktywności w mediach społecznościowych oraz krytyki administracji demokratycznej. Jej pochodzenie latynoskie oraz doświadczenie wojskowe często podkreślane są w jej działalności publicznej, a sama Luna prezentuje się jako głos nowego pokolenia konserwatystów w Kongresie.

***

