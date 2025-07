Miliarder Justin Sun, założyciel blockchaina TRON, nie przestaje zadziwiać. Najpierw było głośne kupno banana przyklejonego do ściany za 6,2 miliona dolarów, potem jego demonstracyjne zjedzenie. Teraz Sun inwestuje 100 milionów dolarów w... memcoina Donalda Trumpa . Mowa o kryptowalucie $TRUMP , którą Sun widziałby jako "walutę #MAGA". Nie chodzi przy tym oczywiści o żadnego Merlina czy innego czarodzieja. MAGA to skrót od hasła "Make America Great Again" czyli z grubsza: sprawmy, by Ameryka znów była wielka.

Memcoiny to kryptowaluty stworzone na bazie memów internetowych. Często zaczynają jako żart, ale czasem ich wartość rośnie do miliardów dolarów, jak to miało miejsce z Dogecoinem czy Shiba Inu. To wirtualny żeton stworzony nie po to, by rozwiązać realne problemy, ale raczej po to, by był śmieszny lub kontrowersyjny. Taka waluta szybko zdobywa popularność w sieci, często zyskuje ogromną wartość… a potem równie szybko ją traci.