Banan na ścianie. Sztuka (lub szaleństwo) za ponad 6 mln USD

Kiedy w 2019 roku banan przyklejony taśmą do ściany został sprzedany za 120 tys. dolarów, w mediach ponownie rozpoczęła się gorąca debata na temat sztuki i jej wartości. Część osób nie mogła uwierzyć, że ktoś zapłacił majątek za dwa przedmioty warte co najwyżej kilka dolarów, a inne wskazywały, że "sztuka" jest po prostu bezcenna. To ciekawe, co powiedzą teraz, kiedy ta sama instalacja została sprzedana za 6,24 miliona dolarów podczas aukcji w Sotheby’s w Nowym Jorku.