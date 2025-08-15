Pluton to odległy świat, który znajduje się na rubieżach Układu Słonecznego. Planeta karłowata orbituje średnio prawie 40 jednostek astronomicznych od Słońca, a więc 40 razy dalej niż Ziemia. Dotychczas doleciała tam tylko jedna sonda kosmiczna. To New Horizons agencji NASA, która osiągnęła cel w 2015 r.

Planeta karłowata Pluton może mieć ocean

Podczas przelotu New Horizons nad Plutonem zrobiono pierwsze zdjęcia z bliska, które odsłoniły nam ten tajemniczy świat. Na jego powierzchni jest mnóstwo lodu i została ona wyrzeźbiona w trakcie różnych procesów geologicznych. Część naukowców sądzi, że wpływ na to mógł mieć ocean.

Gdzie na Plutonie jest ocean? Nie widać go gołym okiem, ale taki zbiornik może skrywać się pod powierzchnią. Podobnie jest w przypadku wybranych księżyców Układu Słonecznego i dobrymi przykładami są tu Europa oraz Enceladus.

Wciąż pozostaje wiele pytań, na które nie ma odpowiedzi

Naukowcy wiedzą, że dane zebrane w trakcie przelotu New Horizons to zbyt mało, aby uzyskać odpowiedzi na wszystkie zagadki skrywane przez planetę karłowatą i jej księżyce. Potrzebna jest kolejna misja, która pozwoli lepiej zbadać Plutona i padła taka propozycja.

Misja Persefona pozwoliłaby zbadać Plutona i jego księżyce

Osoby, które brały udział w misji New Horizons wpadły na pomysł, aby opracować misję kontynuacyjną. Na jej nazwę wybrano "Persefona". Dlaczego właśnie taką? W mitologii była to żona Plutona.

Persefona to specjalna sonda kosmiczna, która miałaby na pokładzie 11 instrumentów naukowych. Pozwoliłyby one dokładniej zbadać nie tylko Plutona, ale też jego księżyce, w tym Charona.

Ta misja powinna być w stanie zobrazować całego Plutona. To powinno być fenomenalne

W ramach misji można będzie poszukać charakterystycznych wybrzuszeń na powierzchni Plutona oraz dokładnie zbadać jego skład chemiczny, czyli osiągnąć cele, których nie udało się zrealizować New Horizons. Oczywiście na razie jest to tylko propozycja misji i nie wiadomo, czy zostanie zrealizowana.

