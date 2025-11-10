Pierwsze polskie satelity wojskowe opóźnione. Oto nowa data

Cztery polskie satelity wojskowe mają zostać wyniesione na niską orbitę okołoziemską w ramach misji Transporter-15. Start odbędzie się w Vandenberg Space Force Base w Kalifornii i odpowiada za niego SpaceX. Szykowała się wręcz symboliczna data, gdyż wydarzenie miało to mieć miejsce 11 listopada.

Sztab Generalny Wojska Polskiego ujawnił jednak, że wyniesienie wojskowych satelitów dla naszej armii musiało zostać przesunięte na 22 listopada. W rozmowie telefonicznej dla Interii GeekWeek potwierdził to rzecznik Sztabu, pułkownik Marek Pietrzak. Jak stwierdził, informacje przekazało stronie polskiej SpaceX.

Na ten moment nie ma potwierdzonych informacji, co może stać za innym terminem.

Pierwsze polskie satelity wojskowe. Co zyska nasza armia

Pierwsze polskie satelity wojskowe stanowią nowy etap modernizacji naszej armii. Do tej pory korzystała tylko z danych satelitarnych od sojuszników np. w ramach partnerstwa we włoskim programie satelitów radarowych COSMO-SkyMed. Pierwsze polskie satelity wojskowe stanowią elementy dwóch odrębnych programów - MikroSAR i PIAST.

MikroSAR został zainicjowany w ramach umowy podpisanej 14 maja 2025 roku pomiędzy Agencją Uzbrojenia a konsorcjum ICEYE Polska Sp. z o.o. i Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1. Umowa opiewała na 860 milionów złotych. Jej przedmiotem są trzy satelity SAR (z syntetyczną aparaturą) do obserwacji powierzchni Ziemi od firmy ICEYE oraz segment naziemny wraz z anteną satelitarną od WZL 1. Jeden z nich zostanie wyniesiony w misji Transporter-15.

Satelita SAR od ICEYE, znacząco różni się od zwykłych satelitów optoelektronicznych. Krążąc na niskiej orbicie, wysyła w kierunku Ziemi krótkie impulsy mikrofalowe i rejestrują echo odbite od powierzchni. Dzięki temu obrazuje niezależnie od pory doby i warunków atmosferycznych jak chmury, dym, deszcz czy pył. Najnowsze satelity ICEYE wykorzystują powiększony radar SAR, pracujący w paśmie 1200 Mhz. Zwiększa to maksymalny zakres obserwacji aż do 400 kilometrów powierzchni pokrycia.

PIAST (Polish ImAging SaTellites) to zaś polski program, nad którym prace konstrukcyjne zaczęły się w 2021 roku. Finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i realizowany jest przez konsorcjum firm oraz instytucji naukowo-badawczych Creotech Instruments S.A., Centrum Badań Kosmicznych PAN, Scanway Sp. z o.o., Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, PCO S.A., pod przewodnictwem Wojskowej Akademii Technicznej (WAT). Całkowity koszt projektu to 70 mln złotych.

W ramach projektu PIAST zaprojektowano trzy nanosatelity optoelektronicznego rozpoznania obrazowego o rozdzielczości rzędu 5 metrów, które zostaną wyniesione w misji Transporter-15. Projekt oparty jest na autorskiej platformie satelitarnej HyperSat, rozwijanej w Creotech Instruments. PIAST jest de facto pierwszym polskim projektem konstelacji satelitarnych, prowadzonym na tak dużą skalę. Jego celem jest także rozwój technologii do budowy nowych, w pełni krajowych środków satelitarnych.

