Haven-1 to prywatna stacja kosmiczna, która ma szansę stać się pierwszą placówką tego typu umieszczoną na orbicie okołoziemskiej. Zanim to jednak nastąpi, to w przestrzeń kosmiczną wysłano demonstrator. Start Haven Demo odbył się w niedzielę i wystrzeliło go SpaceX w ramach misji Bandwagon-4.

Haven Demo wystrzelony w kosmos rakietą SpaceX

Bandwagon-4 to zbiorcza misja SpaceX, która z użyciem rakiety Falcon 9 pozwoliło na umieszczenie na orbicie okołoziemskiej różnych ładunków. Wśród nich znalazł się Haven Demo, czyli specjalny demonstrator technologii, które później zostaną wykorzystane na stacji Haven-1 opracowywanej przez firmę Vast Space.

Rakieta Falcon 9 została wystrzelona w niedzielę 2 listopada z kosmodromu Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych na przylądku Canaveral na Florydzie. Ładunek został pomyślnie dostarczony na orbitę okołoziemską, a pierwszy stopień wrócił na Ziemię i wylądował szczęśliwie na specjalnym stanowisku.

Wizja artystyczna Haven Demo. Vast Space materiały prasowe

Haven Demo to demonstrator w postaci specjalnego satelity, którego celem jest przetestowanie m.in. systemów nawigacji czy napędu.

Haven Demo to pierwszy krok w naszym iteracyjnym podejściu do budowy stacji kosmicznej nowej generacji. Za jego pomocą przetestujemy kluczowe systemy Haven-1, w tym napęd, komputery pokładowe i oprogramowanie nawigacyjne

Haven-1 to stacja kosmiczna mająca przejąć rolę ISS

NASA planuje za kilka lat zdeorbitować Międzynarodową Stację Kosmiczną. ISS to wysłużona placówka, którą trzeba zastąpić, ale to zadanie powierzono sektorowi prywatnemu. Haven-1 ma szansę stać się pierwszą prywatną stacją kosmiczną na orbicie okołoziemskiej w historii ludzkości.

Haven-1 to mała stacja kosmiczna. Składa się ona z jednego modułu (mogą być łączone), który będzie w stanie pomieścić do czterech astronautów. Do ich dyspozycji będzie kubatura na poziomie 45 metrów sześciennych. Dla porównania Międzynarodowa Stacja Kosmiczna oferuje 388 metrów sześciennych przestrzeni.

Vast Space wierzy, że ten moduł będzie mógł zostać wystrzelony w kosmos jeszcze w drugiej połowie 2026 r. Stacja umożliwi dokowanie kapsuł Dragon należących do SpaceX. Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się pierwsza misja astronautów do nowej placówki, ale ci są już szkoleni pod kątem nowego zadania.

Vast Space planuje większą stację Haven-2

Choć Vast Space jeszcze nie umieściło na orbicie pierwszej stacji kosmicznej, już myśli o kolejnych. Haven-2 to druga placówka tego typu, która pod względem wymiarów ma być nadal mniejsza od ISS, ale zapewni większą kubaturę (500 metrów sześciennych) i pomieści do 12 astronautów.

W odległych planach jest także projekt o nazwie roboczej "Artificial Gravity Station". To duża stacja kosmiczna o kubaturze 950 metrów sześciennych, zdolna pomieścić załogę składającą się nawet z 40 astronautów.

