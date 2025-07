Ukraińska armia posiada na wyposażeniu nie tylko najnowszy i najbardziej zaawansowany sprzęt, ale również pamietający jeszcze czasy wojny w Wietnamie sprzed 60 lat. Mowa tutaj o amerykańskim wielozadaniowym transporterze opancerzonym M113. W sieci pojawiło się bardzo interesujące nagranie filmowe, na którym uwieczniono niezwykłą walkę tej maszyny na polach gdzieś w rosyjskim obwodzie kurskim.

Transporter opancerzony M113 prowadził tam intensywną walkę z rosyjskimi oddziałami, przetrwał trafienie światłowodowym dronem FPV i pociskiem moździerzowym kal. 120 mm, a pomimo tego faktu, o własnych siłach dostarczył ewakuowanych ukraińskich żołnierzy w bezpieczne miejsce, leżące już po ukraińskiej stronie granicy.

Amerykański transporter M113 sprzed 60 lat spacyfikował Rosjan

M113 wyróżnia się doskonałą mobilnością w trudnym terenie, co czyni go jednym z najbardziej wszechstronnych pojazdów opancerzonych w historii wojskowości. To jest niezwykle cenny atrybut w realiach wojny w Ukrainie. Wyposażony w gąsienicowy układ jezdny, radzi sobie znakomicie na błotnistych, śnieżnych, piaszczystych czy bagnistych powierzchniach, gdzie pojazdy kołowe często utykają.

Niski nacisk na grunt, wynoszący około 0,5-0,6 kg/cm², minimalizuje ryzyko ugrzęźnięcia, a amfibijna konstrukcja pozwala na pływanie w wodzie z prędkością do 5-6 km/h dzięki specjalnym pływakom i napędowi gąsienic. To sprawia, że M113 jest idealny do operacji w zróżnicowanym środowisku, takim jak bagna, rzeki czy nierówne pola bitewne, co udowodnił w konfliktach od Wietnamu po właśnie współczesną Ukrainę.

Transporter opancerzony M113 ratuje Ukraińców

Kolejną kluczową cechą jest zdolność do ewakuacji żołnierzy i rannych, co czyni M113 niezastąpionym w misjach ratunkowych. W wersjach medycznych, takich jak M113A3 Ambulance, pojazd może służyć jako opancerzony ambulans, przewożąc do 4 noszy lub 10 siedzących pacjentów wraz z personelem medycznym i sprzętem. Lekka aluminiowa konstrukcja opancerzona o grubości do 38 mm chroni przed odłamkami, kulami z broni lekkiej i minami, umożliwiając bezpieczną ekstrakcję pod ostrzałem. Ta funkcja podkreśla jego rolę nie tylko jako transportera, ale także narzędzia do szybkiego ratowania życia na polu walki, gdzie czas i ochrona są kluczowe.

Wszechstronność i modyfikowalność to kolejne cechy, które wyróżniają M113 na tle innych pojazdów. Jako platforma modułowa, może być dostosowany do różnych ról, od transportera piechoty (przewożącego do 11 żołnierzy plus 2-osobową załogę) po nośnik moździerzy, wyrzutni rakiet, pojazd dowodzenia czy wóz inżynieryjny. Istnieje ponad 80 wariantów tego pojazdu, co pozwala na łatwe dostosowanie do specyficznych potrzeb armii. Jego niska cena produkcji i utrzymania (około 200-300 tys. USD za egzemplarz) czyni go dostępnym dla sił zbrojnych o ograniczonych budżetach, a prostota konstrukcji ułatwia naprawy polowe nawet w warunkach wojennych.

Ukraina otrzymała 300 egzemplarzy M113

Ochrona i wytrzymałość M113 opierają się na solidnej, choć lekkiej konstrukcji, zapewniającej podstawową odporność balistyczną na poziomie STANAG 1-2. Chroni to załogę przed ostrzałem z karabinów i odłamkami artyleryjskimi, a w nowszych wersjach dodano wzmocnienia przeciwminowe i systemy anty-RPG. Silnik dieslowski o mocy 265-275 KM umożliwia osiągnięcie prędkości do 64 km/h na drodze i zasięg ponad 480 km, co gwarantuje wysoką manewrowość i długotrwałą operacyjność bez częstego tankowania. Te cechy sprawiają, że M113 jest niezawodny w długich operacjach, nawet w ekstremalnych warunkach.

W konflikcie na Ukrainie M113 odgrywa istotną rolę jako element zachodniej pomocy wojskowej, dostarczany głównie przez Stany Zjednoczone i sojuszników NATO od 2022 roku. Do 2024 roku Ukraina otrzymała ponad 300 egzemplarzy w wersjach A2 i A3, które wykorzystywane są przede wszystkim do transportu piechoty, wsparcia logistycznego i ewakuacji rannych z linii frontu. Jego mobilność w błotnistym i bagnistym terenie, typowym dla ukraińskich równin, okazała się kluczowa podczas kontrofensyw w 2022-2023 roku, np. w obwodach chersońskim i charkowskim, gdzie pojazdy te pomagały w szybkim przemieszczaniu sił i przekraczaniu przeszkód wodnych.

***

