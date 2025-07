Przewiduje się, że po zakończeniu prac rozwojowych, czołg wejdzie do produkcji najwcześniej w 2040 roku, co uczyni go pierwszym w historii czołgiem napędzanym wodorem. Proces wymiany silników diesla na wodorowe będzie jednak przebiegał etapowo, a pierwsze prototypy będą wykorzystywały hybrydowe silniki wodorowo-dieslowe. To kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w ramach którego Korea Południowa dąży do uniezależnienia swoich maszyn wojskowych od tradycyjnych silników spalinowych.