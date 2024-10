Kolejna wersja czołgów serii K, oznaczona jako K3, ma być zasilana wodorowymi ogniwami paliwowymi i wprowadzić szereg zaawansowanych technologii, które uczynią ją jednym z najbardziej zaawansowanych czołgów na świecie. K3 został opracowany w ścisłej współpracy z Koreańską Agencją Rozwoju Obrony oraz innymi krajowymi instytucjami badawczymi. Przewiduje się, że po zakończeniu prac rozwojowych, czołg wejdzie do produkcji najwcześniej w 2040 roku, co uczyni go pierwszym w historii czołgiem napędzanym wodorem.

Proces wymiany silników diesla na wodorowe będzie przebiegał etapowo, a pierwsze prototypy będą wykorzystywały hybrydowe silniki wodorowo-dieslowe. To kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w ramach którego Korea Południowa dąży do uniezależnienia swoich maszyn wojskowych od tradycyjnych silników spalinowych.

Reklama

Zaawansowane technologie w nowym K3

Czołg K3 ma przewyższać możliwości obecnych czołgów podstawowych, oferując bardziej efektywne wykorzystanie podczas misji. Jak tłumaczy Hyundai Rotem, zmieniające się warunki na polu bitwy wymagają ciągłych innowacji w zakresie ognia, dowodzenia i kontroli oraz wytrzymałości czołgu, aby stworzyć maksymalną synergię bojową. Nowy czołg K3 będzie wyposażony w autonomiczne prowadzenie, drony, nową armatę gładkolufową kal. 130 mm, a także udoskonalone zdolności stealth.