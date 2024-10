Lokalne mocarstwo rozwija lotnictwo. Na stole 30 samolotów

Brazylia nowym nabywcą włoskich samolotów

Według brazylijskich mediów podczas szczytu G20 w listopadzie, premier Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva ma dyskutować z premierką Włoch Giorgią Meloni na temat zakupu nowych samolotów bojowych włoskiej produkcji.

Potencjalna umowa ma zakładać pozyskanie łącznie 30 maszyn (24 dla sił powietrznych i 6 dla marynarki wojennej). Nowe samoloty mają za zadanie zmodernizować flotę oraz stanowić uzupełnieni i wsparcie dla już pozyskanych przez Brazylię nowoczesnych samolotów Saab Gripen E/F.

Kolejne samoloty dla Brazylii

Brazylia od dłuższego czasu przymierza się do zakupu nowych lekkich samolotów, które mają za zadanie jednakowo służyć do szkolenia, jak i pełnienia misji bojowych w uzupełnieniu do podstawowych samolotów wielozadaniowych, jakim w Brazylii jest Saab.

Obecnie taką rolę w Brazylii spełnia ok. 45 samolotów A-1 (AMX) wyprodukowanych przez krajową firmę Embraer. Zaprojektował ten samolot w latach 80. we współpracy z włoską firmą Aermacchi. Tą samą, która zaprojektowała właśnie M-346.

Samoloty M-346 dla Polski

Samoloty M-346 oferuje Brazylii przedsiębiorstwo Leonardo, pod którą podlega Aermacchi. Maszyna ma idealnie spełniać potrzeby Brazylijczyków, którzy potrzebują nowej lekkiej platformy do szkolenia na nowocześniejsze samoloty wielozadaniowe, podtrzymującej zdolności bojowe.

Już wcześniej Brazylijczycy zapowiadali, że kontrakt na nową maszynę musi uwzględniać brazylijski przemysł. Według doniesień mediów przy potencjalnym zakupie M-346 musi zostać uzgodnione wprowadzenie na tych samolotach awioniki oraz broni brazylijskiej produkcji.

M-346 Master obecnie są już wykorzystywane w siłach powietrznych m.in. Włoch, Grecji, Izraela czy Polski, gdzie określane są jako "Bielik". W naszych siłach powietrznych znajduje się 15 tego typu samolotów z łącznie 16 zamówionych. Jeden uległ zniszczeniu podczas lipcowej katastrofy nad lotniskiem Gdynia-Kosakowo.

Zdjęcie M-346 Bielik / @LDO_Aircraft / Twitter

Najnowocześniejsze samoloty M-346 dla Brazylii

Wersja M-346 przeznaczona dla Brazylii ma znacząco się różnić od większości samolotów tego modelu z innych sił powietrznych, gdzie służą tylko do treningu. Brazylia chce także ich w wersji bojowej i jeżeli wybierze ofertę Leonardo, otrzyma M-346F Block 20, która po raz pierwszy została zaprezentowana na targach Farnborough International Airshow. Wtedy też Leonardo oficjalnie zaoferowało je Brazylii, która może być ich pierwszym użytkownikiem.

To najnowszy model samolotów serii M-346, charakteryzujący się szeroką modernizacją elektroniki i systemów awioniki. Szczególną zmianą jest zastąpienie sześciu wyświetlaczy, dwoma wielkopowierzchniowymi - po jednym dla załoganta. Kolejnymi dodatkami są nowoczesne systemy nagrywania i analizy, pozwalające na efektywniejsze szkolenie. Ponadto piloci M-346 Block 20 otrzymają nowe hełmy, zapewniające wyświetlanie obrazu w rozszerzonej rzeczywistości.

Dla wersji bojowej ważnym ulepszeniem jest nowoczesny radar z anteną AESA, pozwalająca na lepsze kierowanie ogniem, także w sytuacji jednoczesnego wykonywania misji powietrze-powietrze i powietrze-ziemia. Przy tym może być integrowany z nowoczesnymi systemami uzbrojenia.