W górnej części Doliny Kościeliskiej (na Małej Polance Ornaczańskiej), z dala od zgiełku Zakopanego, na wysokości 1100 metrów n.p.m. znajduje się jedno z bardziej urokliwych tatrzańskich schronisk. Mowa o obiekcie PTTK na Hali Ornak imienia Walerego Goetla - geologa, działacza PTT i zasłużonego popularyzatora ochrony przyrody w Polsce. Jego tablica pamiątkowa do dziś znajduje się wewnątrz budynku. Otoczone gęstym lasem pod ścisłą ochroną z widokiem na Kominiarski Wierch, Bystrą oraz Błyszcz, stanowi wygodną bazę wypadową w Tatry Zachodnie. To miejsce nie tylko dla doświadczonych wędrowców, ale i dla rodzin (także z małymi dziećmi) szukających bezpiecznego kontaktu z górską przyrodą.

Tablica przy wejściu z nazwiskiem patrona Sammler/CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en) Wikimedia Commons

Cisza, spokój i nowozakopiański styl

Schronisko zostało wybudowane w latach 1947-1948 według projektu Anny Górskiej. Choć młodsze od niektórych tatrzańskich obiektów, doskonale wpisuje się w tradycję. To budynek utrzymany w stylu zakopiańskim, a właściwie (według części źródeł) nowozakopiańskim. Ten kierunek architektoniczny, wywodzący się z inspiracji Stanisława Witkiewicza, łączy góralską formę z funkcjonalnością i dekoracyjnymi detalami.

Widok od strony głównego wejścia, ze szlaku w Dolinie Kościeliskiej Sammler/CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en) Wikimedia Commons

Schronisko PTTK na Hali Ornak to budynek utrzymany w stylu zakopiańskim lub, jak podkreślają niektóre źródła - nowozakopiańskim MONKPRESS East News

Charakterystyczne są tu drewniane ściany, strome dachy i zdobienia inspirowane góralskim rzemiosłem. Styl ten, rozwijany na przełomie XIX i XX wieku miał być wyrazem odrębności kulturowej Podhala.

Wnętrze schroniska PTTK na Hali Ornak Albin Marciniak/East News East News

Schronisko oferuje 48 miejsc noclegowych w pokojach od 2 do 8-osobowych. Na miejscu działa całodzienne wyżywienie, dostępna jest kuchnia turystyczna, biblioteczka, suszarnia oraz miejsce do naprawy sprzętu. Dla turystów z plecakami jest dobra wiadomość: można je zostawić w przechowalni i wybrać się na lekko na jedną z wielu okolicznych tras.

Trasy ze schroniska. Brama do Tatr Zachodnich

Do schroniska prowadzi zielony szlak dnem Doliny Kościeliskiej z Kir. To klasyczna trasa spacerowa, którą można pokonać w około 1 godz. 30 min, choć zimą i latem wiele osób korzysta z góralskich dorożek lub sań do Polany Pisanej (stamtąd do schroniska już tylko 30 minut piechotą).

Z Hali Ornak można wybrać się w kilka interesujących kierunków. Jedną z ciekawszych opcji jest zielony szlak przez Dolinę Tomanową, który prowadzi aż na Ciemniak należący do masywu Czerwonych Wierchów. Po drodze przechodzi się przez Rozdroże w Tomanowej, do którego dotrzemy w około 1 godz. 30 min. Powrót zajmie nieco mniej - ok. 1 godz. 10 min. To trasa dla tych, którzy chcą poczuć przedsmak wysokogórskiej wędrówki.

Dla osób szukających krótszych i bardziej spokojnych spacerów świetnym wyborem będzie czarny szlak do Smreczyńskiego Stawu. Ten niewielki, ale malowniczo położony staw otoczony jest świerkowym lasem i uchodzi za jeden z ukrytych klejnotów Tatr Zachodnich. Droga tam zajmie około 30 minut, z powrotem niecałe 20.

Inną możliwością jest żółty szlak przez Wielką Polanę Ornaczańską i Dolinkę Iwanowską na Iwaniacką Przełęcz. To ważne przejście, bo przez przełęcz najłatwiej przedostać się do Doliny Chochołowskiej. Cała trasa na przełęcz to około 1 godz. 15 min, a powrót - 50 minut.

Źródła: schronisko-ornak.pl, zakopane.pl, schroniska.pttk.pl, Wikipedia

Idziemy w Tatry! Rozpocznij quiz

"Wydarzenia": Sławosz już na Ziemi. Polski astronauta opuścił kapsułę Dragon Polsat News Polsat News