Są miejsca, które zna się nie tylko z mapy, ale z własnych nóg (i płuc). Schronisko Dom Śląski to właśnie taki punkt. Niezwykle charakterystyczny przystanek na drodze na Śnieżkę, gdzie każdy turysta choć raz przystanął na herbatę, zdjęcie lub chwilę odpoczynku przed wejściem na sam szczyt. Znajdujący się na Przełęczy pod Śnieżką (1400 m n.p.m.), u styku granic Polski, Czech i Karkonoskiego Parku Narodowego, budynek ten nie tylko przyciąga uwagę swoją lokalizacją, ale też osobliwą architekturą i wojenną przeszłością.

Z jednej strony wyłania się monumentalna sylwetka Śnieżki , z drugiej rozciąga się panorama Kotliny Jeleniogórskiej . To miejsce, gdzie kończy się granica kosodrzewiny , a zaczyna surowy, skalisty krajobraz gołoborzy . Nic dziwnego, że to jeden z najczęściej odwiedzanych punktów w polskich Sudetach. Właśnie stąd startuje najkrótszy, choć bardzo wymagający szlak na Śnieżkę.

Schronisko "Dom Śląski". Widok od zachodu, w tle widoczny szczyt Śnieżki z obserwatorium meteorologicznym i szlakami Jacek Halicki/CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en) Wikimedia Commons

Schronisko działa przez cały rok , a dotrzeć tu można różnymi trasami, choćby od strony Karpacza przez Biały Jar, drogą "Na Śnieżkę" obok Strzechy Akademickiej, czy niebieskim szlakiem z czeskiego Pec. Sama trasa zimą przypomina czasem marsz przez Arktykę. Silne wiatry, zawieje i śnieg potrafią dać się we znaki.

Do schroniska można się dostać także kolejką linową. Po stronie polskiej z Karpacza na Kopę (co celu trzeba podejść kawałek czarnym szlakiem), zaś z Czech trzeba najpierw wjechać na Śnieżkę, a następnie zejść do Domu Śląskiego.