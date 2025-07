Z jednego pojazdu, Rosjanie mogą wystartować co najmniej jeden Shahed-136. Jest to bardzo dobrze przemyślany i skuteczny sposób. Otóż bezzałogowiec przy masie 200 kilogramów potrzebowałby sporej wyrzutni, a taka nie tylko rzucałaby się w oczy na froncie, ale również ciężko byłoby ją przemieszczać w miejsca startów. Tymczasem amerykański Dodge RAM to wół roboczy z potężną mocą. W niespełna 7 sekund osiąga setkę, a przy 150 km/h można już wystrzelić z powodzeniem drona kamikadze.