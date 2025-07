Po walce z USA, australijskie Abramsy dotarły do Ukrainy

W październiku 2024 zgodziła się na to Australia , obiecując 49 swoich czołgów M1 Abrams w ramach pakietu o wartości 249 mln dolarów. Niemniej ze względu na amerykański rodowód tych czołgów, Waszyngton musiał wydać zgodę na taką wysyłkę. Amerykanie jednak byli niechętni. Chcąc jak najszybciej przekazać czołgi, Australijczycy mieli nawet rozważać wysłanie ich bez zgody z USA .

19 maja 2025 roku australijska telewizja ABC poinformowała, że do Ukrainy miał wyruszyć pierwszy transport Abramsów,a USA choć niechętne, miało się zgodzić na ten transfer. W czerwcu czołgi miały dotrzeć do Polski, skąd miały niedługo trafić do Ukrainy.