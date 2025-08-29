Topniejący lodowiec we włoskich Alpach i akcja służb

Ostatnio coraz częściej świat obiegają doniesienia o odkryciach związanych z topnieniem lodowców. Spod lodu wyłaniają się ślady prehistorii, relikty z czasów średniowiecza, a także ciała zaginionych osób. Do kolejnej takiej sytuacji doszło we włoskich Alpach.

Włoska agencja prasowa ANSA poinformowała o interwencji karabinierów na granicy regionów Trydent-Górna Adyga i Lombardia, na lodowcu Lares w masywie Adamello. W ramach wspólnej operacji z zespołem ratownictwa odnaleźli i przetransportowali szczątki, które znajdowały się na wysokości ok. 3120 m n.p.m. Kości znajdowały się w lodzie przez ponad 100 lat.

Topniejący lód odsłonił ciało żołnierza z I wojny światowej

To szczątki żołnierza, prawdopodobnie armii austro-węgierskiej, który poległ w czasie I wojny światowej. Ciało pochłonął lodowiec, a po latach w wyniku topnienia lodu kości zostały odsłonięte. W lodzie zachowały się elementy wyposażenia oraz mundur.

- Podczas wojny wysokie Alpy stały się zamarzniętym polem bitwy. Żołnierze walczyli i często ginęli w ekstremalnych warunkach, wśród śniegu i lodowców. Wielu nigdy nie zeszło z gór. Zamiast tego lód stał się ich grobowcem. Ponad wiek później, cofający się lodowiec odkrył jednego takiego żołnierza. Jego mundur i wyposażenie wciąż są w znakomitym stanie, mimo że jego ciało dawno uległo rozkładowi - podają członkowie projektu "Secrets of the Ice", zaangażowanego w badania lodowców.

Szczątki trafiły do laboratorium. Badania mogą ujawnić jego tożsamość

Szczątki zostały przekazane do laboratorium Soprintendenza per i Beni Culturali w Trento, gdzie zostaną poddane badaniom w celu ustalenia tożsamości zmarłego. Być może dzięki badaniom DNA uda się odnaleźć bliskich zmarłego.

Szczątki odsłonięte przez topniejący lodowiec w Alpach przypominają nie tylko o przeszłości tych terenów, ale także o aktualnych zmianach na Ziemi. Naukowcy od dłuższego czasu biją na alarm i opracowują modele, schematy i plany działania dotyczące topnienia lodu w różnych zakątkach świata.

- Jest to dobitne przypomnienie zarówno ludzkiego kosztu I wojny światowej, jak i sposobu, w jaki zmiana klimatu ujawnia to, co lód skrywał przez pokolenia - zaznacza "Secrects of the Ice" we wpisie na Facebooku.

