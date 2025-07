W przeciwieństwie do wymarłych gatunków hominidów, współcześni ludzie mają smuklejsze klatki piersiowe, co doprowadziło wielu badaczy do wniosku, że jest to cecha unikalna dla naszego gatunku, tzw. cecha "pochodna", czyli taka, która nie występowała u naszych przodków. Aby sprawdzić, czy rzeczywiście tak było, autorzy badania zrekonstruowali klatki piersiowe czterech prehistorycznych przedstawicieli H. sapiens, w tym egipskiego okazu Nazlet Khater 2, izraelskiego Ohalo II H2, morawskiego Dolní Věstonice 13 oraz samego Ötziego.