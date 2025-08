Ratownicy planują dalszy rozwój technologii AI i dronów, by szybciej reagować na wypadki i zaginięcia w górach.

Nicola Ivaldo, 64-letni lekarz ortopeda z włoskiej Savony w ubiegłym roku wyruszył na samotną wyprawę, by zdobywać najwyższy szczyt Alp Kotyjskich - Monte Viso (również Monviso - 3843 m n.p.m.). 14 września ślad po nim zaginął. Udało się ustalić, że mężczyzna przebywał wówczas w rejonie północnej ściany Monviso, we włoskim regionie Piemont.

Szybko podjęto próby namierzenia alpinisty w tym niezwykle trudnym terenie, jednak z czasem przerodziły się one w poszukiwania ciała Ivaldo. Po niemal roku od zdarzenia specjaliści w końcu dokonali przełomu - było to możliwe dzięki temu, że do działań włączono AI. Sztuczna inteligencja w jedno popołudnie przeanalizowała ogrom danych i pomogła odnaleźć ciało alpinisty.