Europa Clipper. Sonda NASA przeszła ważny test podczas przelotu nad Marsem.

Europa Clipper to sonda, nad którą NASA pracowała latami. Została ona wystrzelona w kosmos w październiku 2024 r. Tak rozpoczęła się długa podróż do celu, który jest jeden z księżyców Jowisza. Będzie on badany także przez JUICE należący do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Sonda Europa Clipper przeleciała nad Marsem i NASA wykonała ważny test

Europa Clipper będzie lecieć w kierunku Jowisza jeszcze kilka lat. Wcześniej w tym roku sonda kosmiczna przeleciała nad Marsem, który został wykorzystany w roli asysty grawitacyjnej dla statku. Przelot nad Czerwoną Planetą odbył się na początku marca i w tym czasie statek zbliżył się na odległość 884 kilometrów od powierzchni.

Asysta grawitacyjna to nie wszystko. Przelot nad Marsem był również świetną okazją do przetestowania dwóch pokładowych instrumentów naukowych sondy Europa Clipper w warunkach kosmicznych, z czego nie omieszkała nie skorzystać NASA. Był to dobry moment na sprawdzenie systemu radarowego REASON (skrót od Radar for Europa Assessment and Sounding: Ocean to Near-surface).

W trakcie przelotu nad Marsem NASA przeprowadziła 40-minutowy test systemu REASON, który pozwolił na zebranie aż 60 GB danych. Były to sygnały radarowe, które zostały odbite z planety i następnie trafiły do sondy.

Wyciągnęliśmy z przelotu wszystko, o czym marzyliśmy. Celem było określenie gotowości radaru do misji na Europę i to się udało. Każda część instrumentu okazała się działać dokładnie tak, jak zamierzaliśmy

Obraz radarowy części powierzchni Marsa uzyskany przez REASON sondy Europa Clipper. NASA/JPL-Caltech/UT-Austin materiały prasowe

Test zakończył się ogromnym sukcesem i w ten sposób udało się przechwycić sygnały oraz uzyskać informacje o topografii Marsa. Powyższy obraz prezentuje różne struktury na powierzchni Czerwonej Planety na obszarze o długości około 900 kilometrów.

Europa Clipper zbada lodowy księżyc Jowisza

Sonda Europa Clipper poleci w kierunku Jowisza. Statek jest obecnie około 450 mln kilometrów od Ziemi, ale wkrótce się do nas zbliży. Ma to nastąpić w grudniu 2026 r. Po co, skoro leci na zupełnie inną planetę? Nasz świat zostanie wykorzystany w roli kolejnej asysty grawitacyjnej, która rozpędzi sondę i to pozwoli na osiągnięcie celu w 2030 r.

NASA chce dokładniej zbadać lodowy księżyc Jowisza o nazwie Europa. Naukowcy podejrzewają, że pod grubą warstwą lodu jest płynny ocean, a tam może istnieć życie. Takie instrumenty, jak opisany wyżej REASON, pozwolą na dokładniejsze poznanie tego obiektu i sprawdzenie, co tak naprawdę skrywa się pod zmarzliną. Misja zakłada, że Europa Clipper przeleci nad księżycem co najmniej 40 razy.

