JUICE zeskanowała krater na Księżycu. Sonda ESA leci na Jowisza.

JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer) to sonda Europejskiej Agencji Kosmicznej, którą w kosmos wystrzelono niespełna dwa i pół roku temu. Niecały rok temu statek ESA przeleciał w pobliżu Księżyca. Po co, skoro powinien jak najszybciej lecieć do celu, którym jest Jowisz? Srebrny Glob został wykorzystany w roli asysty grawitacyjnej, ale nie tylko, bo odegrał również znaczenie podczas przygotowywania instrumentów naukowych.

JUICE zeskanował krater na Księżycu z "Earthrise" i dostroił instrumenty

Sonda Europejskiej Agencji Kosmicznej wykorzystała jeden z kraterów Księżyca to skalibrowania własnych instrumentów w kosmosie. Mowa o "Wschodzie Ziemi Andersa", który znajduje się po niewidocznej z Ziemi stronie Księżyca i powstały w wyniku uderzenia. Rozciąga się na blisko 40 kilometrów i jest dobrze znany dzięki zdjęciu "Earthrise", które zrobił w grudniu 1968 r. (w trakcie misji Apollo 8) astronauta NASA William Anders.

W trakcie przelotu nad Księżycem sonda Europejskiej Agencji Kosmicznej miała pierwszą okazję do przetestowania 10 instrumentów, które w przyszłości mają badać wybrane satelity Jowisza. W szczególności uwagę skupiono na przyrządzie Radar for Icy Moon Exploration (RIME), który wykorzystuje echa fal radiowych do pomiaru wysokości na ciałach skalistych.

Zadaniem RIME na Jowiszu jest zaglądanie pod lodowe powierzchnie księżyców Europa, Ganimedes i Kallisto, aby mapować niewidoczne warstwy skalne poniżej

W trakcie przelotu JUICE nad kraterem z "Earthrise" wyciszono na osiem minut inne instrumenty. Po to, aby RIME mógł "nasłuchiwać" zmian w falach radiowych. Uzyskane dane (dotyczące szerokości i wysokości) następnie porównano z wynikami zebranymi przez inne sondy kosmiczne. Wykryto pewne anomalie, co pozwoliło na dostrojenie algorytmów.

Sonda ESA zbada księżyc Jowisza pod kątem warunków dla życia pozaziemskiego

Celem sondy JUICE są wybrane księżyce Jowisza. Są to Ganimedes, Kallisto oraz Europa. Statek nie został zaprojektowany w celu bezpośredniego znalezienia życia pozaziemskiego, ale pozwoli lepiej zbadać ostatni z wymienionych obiektów pod kątem warunków dla ewentualnych organizmów, które mogłyby występować poza Ziemią.

Statek Europejskiej Agencji Kosmicznej doleci do celu dopiero w 2031 r. Najpierw zbliży się do Wenus, którą wykorzysta w roli asysty grawitacyjnej. JUICE zbada też największy księżyc Jowisza, czyli Ganimedesa i ma to odbywać się w okresie od grudnia 2034 do września 2035 r.

Jak dobrze żyć na skróty? Codzienność bez przebodźcowania Content Studio