Sonda kosmiczna JUICE została wystrzelona w zeszłym roku i jej celem są księżyce znajdujące się w pobliżu Jowisza. Prędko tam jednak nie doleci i zanim rozpędzi się w kierunku gazowego olbrzyma, to czeka ją kilka asyst grawitacyjnych. Przełomowa z nich została przeprowadzona wcześniej w tym miesiącu.

ESA udostępnia nagrania z przełomowego manewru sondy JUICE

Wcześniej w sierpniu sonda JUICE wykonała historyczny manewr grawitacyjny, gdzie po raz pierwszy wykorzystano Ziemię oraz Księżyc. Było to bardzo złożone zadanie, którego przed ESA nie podjęła się wcześniej żadna agencja. Proces zakończył się sukcesem i w trakcie przelotu statek przechwycił różne zdjęcia.

ESA udostępniła nagranie, które zmontowano z obrazów przechwyconych w trakcie przelotów statku JUICE w pobliżu Księżyca oraz Ziemi. Trzeba przyznać, że widoki są niesamowite i zapierają dech w piersi. Obejrzyjcie to koniecznie na poniższym wideo.

Podwójna asysta grawitacyjna sondy JUICE, którą ESA przeprowadziła wcześniej w tym miesiącu, była jednym z kilku manewrów, które czeka ten statek przed rozpoczęciem podróży do Jowisza.

Sonda JUICE zbada księżyce Jowisza

Celem JUICE są wybrane księżyce Jowisza, które statek ma badać (po dotarciu do celu) przez kilka lat. Plan Europejskiej Agencji Kosmicznej zakłada, że sonda doleci w okolice Jowisza w 2031 r. Później zacznie dokładnie przyglądać się trzem obiektom znajdującym się na orbicie gazowego olbrzyma. Są to to Ganimedes, Kallisto i Europa.

Szczególnie interesujący jest ostatni z nich. Część naukowców sądzi, że skuta lodem Europa ma pod tą warstwą płynny ocean, gdzie może skrywać się życie! JUICE najpierw czeka kilka kolejnych manewrów.

W sierpniu 2025 r. statek skorzysta z asysty grawitacyjnej Wenus. Potem jeszcze dwa razy podleci do Ziemi (we wrześniu 2026 r. i styczniu 2029 r.). To pozwoli na rozpędzenie JUICE i następnie sonda bardzo szybko pomknie w kierunku Jowisza, gdzie później spędzi kilka kolejnych lat. Po zakończeniu misji statek zostanie zniszczony. ESA skieruje go do atmosfery ogromnej planety.