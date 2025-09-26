Powietrzne olbrzymy NATO nad Polską

Operacja Eastern Sentry jest najnowszą odpowiedzią na rosyjskie prowokacje, wymierzone w NATO. Rozpoczęta została po bezprecedensowym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez drony rosyjskiej produkcji w nocy z 9 na 10 września. Koncentruje się na podniebnych patrolach i reagowaniu na możliwe zagrożenia. Biorą w niej udział siły zbrojne Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Danii oraz Czech.

Siły operacji Easter Sentry współpracują także z innymi jednostkami NATO, które od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie regularnie patrolują wschodnią flankę Sojuszu. Przykład tego miał miejsce w nocy 25/26 września, gdy nad Polską i w jej pobliżu przelatywały łącznie trzy ogromne samoloty.

Dwa z nich to amerykańskie maszyny wczesnego ostrzegania: P-8A Poseidon, który po wylocie z Norwegii prowadził patrol w regionie Morza Bałtyckiego nieopodal Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego oraz RC-135 Rivet Joint, który przyleciał z Wielkiej Brytanii i patrolował teren w pobliżu polskiego wybrzeża, a potem Estonii. Obie maszyny miały za zadanie najpewniej śledzić ruchy Rosjan w obszarze Morza Bałtyckiego w związku z ostatnimi prowokacjami z naruszaniem przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce. Brytyjski tankowiec KC Mk2 Voyager brał udział w operacji Eastern Sentry. Regularnie wspiera brytyjskie myśliwce Eurofighter Typhoon, które wykonują patrole nad Polską i mają odpowiadać na możliwe zagrożenie.

Czym charakteryzują się ogromne samoloty NATO

P-8A Poseidon to samolot wczesnego ostrzegania amerykańskiej marynarki wojennej. Jego głównym narzędziem pracy jest radar AN/APY-10 (AN/APS-137D (V)5), który ma możliwość jednoczesnego śledzenia do 256 celów, wykrywania i śledzenia peryskopów okrętów podwodnych w odległości do 60 km, klasyfikacji celów, mapowania terenu, rozpoznawania i sporządzania obrazów obiektów brzegowych, pełniąc również rolę radaru nawigacyjnego i pogodowego.

Boeing P-8A Poseidon ma 37,64 m rozpiętości skrzydeł PS1 Anthony Petry Wikimedia Commons

RC-135V/W powstał na bazie cywilnego samolotu Boeing 707. To platforma SIGINT, czyli wywiadu elektronicznego. Dzięki sieci sensorów może wykryć i zlokalizować w czasie rzeczywistym obiekty na podstawie fal radiowych. Wykrywa m.in. rozmowy między radiostacjami. Samolot RC-135 to także latające centrum operacyjne. Na jego pokładzie znajduje się prawie 30 specjalistów od wojny elektronicznej i zwiadu. Wśród nich są m.in. lingwiści, którzy po wykryciu i zdekodowaniu sygnałów np. w formie rozmowy oficerów, mogą szybko przetłumaczyć meldunki.

Boeing RC-135W/V Rivet Joint ma 39,5 m rozpiętości skrzydeł Steve Lynes Wikimedia Commons

Voyager jest jedynym samolotem tankującym w powietrzu należącym do Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii. Jego konstrukcja oparta jest na modelu Airbus A330-200. Występuje w dwóch wersjach: KC Mk2 z dwoma punktami tankowania oraz KC Mk3 z dodatkowym wężem umieszczonym na linii środkowej, służącym do tankowania większych samolotów. Voyager może przenosić do 109 ton paliwa. Obok tankowania powietrznego może także wykonywać misje transportu, przenosząc do 291 siedzących pasażerów lub 45 ton ładunku, a nawet misje ewakuacji medycznej, mogąc przenosić do 40 noszy.

Airbus KC Mk2 Voyager ma 60,3 m rozpiętości skrzydeł Anna Zvereva Wikimedia Commons

