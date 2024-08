Jest to miejsce, gdzie powstają nowe gwiazdy. Jednak nie tylko, co potwierdza nowe zdjęcie zrobione przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Doszukano się tam czegoś jeszcze, co nie udało się zobaczyć na wcześniejszych obrazach z Kosmicznego Teleskopu Hubble'a.

Obraz ujawnia zbuntowane światy

Zdjęcie zrobione przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba pozwoliło na uzyskanie widoków, których nie udało się osiągnąć z Hubblem. Nowsze obserwatorium jest w stanie "przebić się" przez warstwy pyłów i gazów. Za nimi mgławica skrywa nowo narodzone gwiazdy, brązowe karły oraz obiekty o masach planetarnych, które są większe od Jowisza.

Na obrazie udało się uchwycić sześć nietypowych światów, które według naukowców są dowodem na to, że obiekty planetarne nie muszą jedynie formować się z dysku protoplaneratnego krążącego wokoło gwiazd.

Jeden z odkrytych światów ma masę około pięciu razy większą od Jowisza, a więc nie jest klasyfikowany jako brązowy karzeł. To duża planeta, która prawdopodobnie powstała w procesie poniekąd zbliżonym do narodzin gwiazdy. Świadczy o tym m.in. pyłowy dysk znajdujący się dookoła.

Naukowcy nie wykluczają, że takie planety mogą przy okazji mieć zdolność do tworzenia miniplanet i niewielkich systemów na wzór czegoś, co można określić miniaturą Układu Słonecznego.

Różnorodność układów, które wytworzyła natura, jest niezwykła i skłania nas do udoskonalania naszych modeli formowania się gwiazd i planet. powiedział Ray Jayawardhana z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa

Tego typu obiekty są bardzo rzadkie i w Drodze Mlecznej jest ich niewiele. Jednak w mgławicy badanej przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba stanowiły około 10 proc. wszystkich ciał niebieskich.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

***

Co myślisz o pracy redakcji Geekweeka? Oceń nas! Twoje zdanie ma dla nas znaczenie.