Zrobił pierwsze kolorowe zdjęcie Ziemi z Księżyca. Zmarł w katastrofie

William Anders to amerykański astronauta, który zasłynął przede wszystkim ze zrobienia pierwszego kolorowego zdjęcia Ziemi z Księżyca. Nastąpiło to w 1968 r. w trakcie misji Apollo 8, podczas której nie doszło do lądowania na Srebrnym Globie. Astronauta zmarł w tym tygodniu w trakcie katastrofy lotniczej.

Zdjęcie Pierwsze kolorowe zdjęcie Ziemi z Księżyca, które zrobił astronauta William Anders. / William Anders/NASA / materiał zewnętrzny