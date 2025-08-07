Wielki grobowiec otwarty w Bułgarii

Podczas wykopalisk w pobliżu wsi Kapitan Petko wojwoda w regionie Haskowo, archeolodzy z Bułgarskiej Akademii Nauk odkryli nietknięty dół grobowy o wymiarach 3x3x1 metrów. Wstępne badania wskazują, że jest to pochówek trackiego wojownika.

Tracja to historyczna nazwa rejonu w Europie Południowej, rozciągającego się na obszarze dzisiejszej Bułgarii, Macedonii Północnej, Rumunii, północnej Grecji oraz europejskiej części Turcji. Od prehistorii w tym regionie żyły rozmaite ludy zwane Trakami, które wyodrębniły swoją bardzo różnorodną kulturę, zachowaną jeszcze w czasach podbojów rzymskich i greckich, która upadła w okolicach VI wieku, po przybyciu na te tereny plemion słowiańskich.

Skarby, wojownik i...koń

Zespół wykopaliskowy, kierowany przez archeologów Vladimira Staykova i Deyana Dicheva, uważa, że grób należał do wysokiej rangi trackiego wojownika z końca II wieku p.n.e. W tamtym czasie Tracja przechodziła burzliwy okres, związany z podbojami tych terenów przez Rzymian. Trackie plemiona wzniecały wtedy liczne bunty.

Pozostałości ozdób znalzionych w grobowc Topolovgrad Municipality Facebook

Wojownik został pochowany z ceremonialną pozłacaną biżuterią, częściami broni i wieńcem na głowie - symbolem honoru i elitarnego statusu w starożytnej kulturze trackiej i hellenistycznej.

Niemniej to, co przykuło największą uwagę archeologów, były szczątki konia, ułożone po lewej stronie wojownika. Od razu założono, że był to wierzchowiec, który towarzyszył zmarłemu w walkach. Wspólny pochówek jeźdźca, jak i jego konia był bardzo powszechnym rytuałem wśród wielu ludów starożytności.

Dodatkowo Nad głową konia archeolodzy odkryli brązowe i pozłacane ozdoby uprzęży z płaskorzeźbami przedstawiającymi mitologiczne postacie m.in. Herkulesa.

Skarbiec starożytnych reliktów

To nie pierwszy antyczny pochówek znaleziony w rejonie wsi Kapitan Petko Wojwoda. W 2024 roku odkryto tam grobowiec trackiego szlachcica, który był związany z rzymskimi siłami zbrojnymi. Odkrycia sugerują, że obszar ten był ważnym miejscem pochówków elitarnych trackich wojowników w okresie późnego hellenizmu.

Wszystkie znaleziska są obecnie przygotowywane do konserwacji i publicznej ekspozycji w w specjalnie zbudowanym skarbcu Muzeum Historycznego w pobliskim Topolowgradzie.

