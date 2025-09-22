Rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji ma znacząco usprawnić pracę lekarzy radiologów i wspomagać ich w analizie obrazów medycznych, redukować ryzyko przeoczenia zmian patologicznych oraz znacząco przyspieszyć proces diagnostyczny.

System był testowany przez blisko pół roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Opis badania TK i MR z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

W ramach pilotażu lekarze opisali blisko sto badań obrazowych, takich jak rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa. Algorytmy sztucznej inteligencji dokonywały automatycznej segmentacji, detekcji zmian oraz precyzyjnych pomiarów. Wyniki te były następnie zestawiane z analizą wykonaną przez lekarzy.

Najważniejsze funkcjonalności platformy diagnostyczno-radiologicznej to wbudowane w narzędzie algorytmy AI, które służą do generowania szeregu kluczowych dla diagnozy danych. Są to m.in.:

automatyczna segmentacja organów - pozwala na szybkie i precyzyjne oznaczenie struktur anatomicznych w badaniach obrazowych;

detekcja anomalii - wbudowane algorytmy AI samodzielnie identyfikują zmiany patologiczne, w tym podejrzane ogniska nowotworowe czy zmiany pourazowe;

precyzyjne wymiarowanie wykrytych zmian - system automatycznie dokonuje pomiarów zmian patologicznych, co znacząco przyspiesza i standaryzuje proces opisu badania.

Naszym celem było stworzenie narzędzia, które realnie będzie wspierało lekarzy w ich codziennej pracy. Dzięki integracji nowoczesnych metod AI z wiedzą kliniczną możemy zapewnić radiologom lepsze warunki pracy oraz system, który przyczynia się do szybszej i dokładniejszej diagnozy pacjentów

System Raygenic Rayspad nie tylko wspiera diagnozowanie, ale także usprawnia codzienną pracę personelu medycznego.

- W ramach testów narzędzie pozwoliło nam wykrywać zmiany patologiczne. AI to dodatkowy, niezwykle uważny asystent, który analizuje każde zdjęcie i nie przeoczy żadnego szczegółu. Wdrożenie w pełni funkcjonalnego systemu może być dla nas dużym wsparciem - mówi prof. Rafał Obuchowicz, specjalista radiolog, uczestniczący w pilotażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Jedną z kluczowych zalet systemu jest jego niezależność od sprzętu i lokalizacji. Dzięki chmurowemu rozwiązaniu lekarze mogą analizować obrazy z różnych urządzeń, w różnych placówkach, bez potrzeby synchronizacji danych.

Jak podkreślają twórcy oprogramowania, projekt jest istotnym krokiem w kierunku cyfrowej transformacji jednostek medycznych. Zespół z AGH zapowiada dalsze prace rozwojowe, obejmujące rozszerzenie funkcjonalności systemu.

Jesteśmy przekonani, że przyszłość medycyny to współpraca człowieka z technologią

