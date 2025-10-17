Firma Anduril Industries, znana z innowacyjnych rozwiązań obronnych, zaprezentowała system EagleEye. Mowa tutaj o zaawansowanym hełmie bojowym z rozszerzoną rzeczywistością (AR) wspartym technologiami sztucznej inteligencji. To modułowa rodzina urządzeń, w tym hełmów, wizjerów i okularów, zaprojektowana, by przekształcić żołnierzy w "cyborgów", a właściwie operatorów wspomaganych przez AI, zdolnych do podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym.

Projekt, prowadzony przez współzałożyciela Anduril Palmera Luckeya (twórcę Oculus VR), ma na nowo zdefiniować współczesną doktrynę wojenną, przesuwając akcent z siły ognia na rekonesans i świadomość sytuacyjną. EagleEye integruje planowanie misji, percepcję i kontrolę nad bezzałogowymi urządzeniami w lekkim systemie, redukując obciążenie wagowe i poznawcze żołnierzy.

Tak niebawem będzie wyglądać pole walki

Kluczowe właściwości EagleEye obejmują wizualizację pola bitwy opartą na AI, umożliwiającą żołnierzom wyświetlanie danych taktycznych w czasie rzeczywistym bezpośrednio w polu widzenia. Hełm oferuje nakładki AR z mapami, pozycjami wrogów i sojuszników, śledzeniem sił własnych oraz 6-stopniową świadomością przestrzenną (6DOF), co pozwala na bogate kontekstowe wglądy.

Dodatkowe sensory, takie jak kamery z tyłu i boków, detekcja fal radiowych (RF), biomonitory i alerty w czasie rzeczywistym, zwiększają przeżywalność, ostrzegając przed zagrożeniami. System wspiera sterowanie głosowe i gestami, fuzję danych z dronów i pojazdów, a także przestrzenny audio, umożliwiając zadawanie zadań bezzałogowym pojazdom czy wezwanie ognia artyleryjskiego bez odrywania wzroku od otoczenia. Wszystko to napędza platforma Lattice firmy Anduril, która przetwarza dane na krawędzi (edge AI), eliminując zależność od zdalnych serwerów.

Sztuczna inteligencja i rozszerzona rzeczywistość na wojnie

EagleEye powstał we współpracy z Meta Platforms, wykorzystując ich doświadczenie w AR z działu Reality Labs, co pozwala na adaptację konsumenckich innowacji do zastosowań wojskowych i obniżenie kosztów. Partnerstwo obejmuje też firmy jak Oakley Standard Issue, Qualcomm i Gentex, zapewniając zaawansowaną optykę, komputery o małej formie i ochronę balistyczną.

Modułowa konstrukcja pozwala na konfigurację pod specyficzne misje, a mianowicie od lekkich okularów po pełne hełmy z ochroną przed falą uderzeniową. Dodatkowo dostępna będzie biblioteka wtyczek oprogramowania i sensorów. Hełm jest lżejszy niż tradycyjne systemy noktowizyjne, z rozkładem masy dostosowanym do ruchów żołnierza, co umożliwia komfortowe noszenie przez dłuższy czas.

Pentagon dąży do zastąpienia żołnierzy robotami z AI

Wprowadzenie EagleEye wyznacza nową erę, w której ludzka intuicja łączy się z algorytmami AI, czyniąc rekonesans kluczem do zwycięstwa i redukując ofiary w walce. System standaryzuje zaawansowane technologie, czyniąc elitarne możliwości dostępnymi dla każdego żołnierza, i integruje się z szerszym ekosystemem Anduril, w tym programami US Army jak Soldier Borne Mission Command.

Prototypy przejdą testy poligonowe w ciągu najbliższych miesięcy, z planami produkcji seryjnej do końca 2026 roku. Jak stwierdził CEO Anduril Brian Schimpf: "EagleEye to przełom, który wkłada moc AI i dowodzenia misją bezpośrednio w ręce wojownika". Ta innowacja może radykalnie przyspieszyć tempo operacji, zwłaszcza w środowiskach miejskich czy asymetrycznych konfliktach.

