Warszawska pracownia Roberta Majkuta znów przyciągnęła uwagę świata architektury. Jej projekt Muzeum Wody w Bahrajnie został wyróżniony w konkursie Architizer Vision Award 2025, gdzie znalazł się w gronie finalistów w kategorii "Vision for Culture". To kolejne międzynarodowe uznanie dla studia, które od lat łączy artystyczną wizję z technologiczną precyzją i odważnymi formami.

- Muzeum Wody to wizjonerska koncepcja architektoniczna poświęcona wodzie - najbardziej powszechnemu, a jednocześnie najbardziej tajemniczemu i niezwykłemu zasobowi na Ziemi. To nie tylko budynek, ale opowieść opowiedziana poprzez architekturę: o początku, równowadze i niewidzialnym związku wody i natury z człowiekiem - piszą autorzy projektu.

Bryła muzeum wyrasta z krajobrazu niczym zastygła kropla

Jej kształt inspirowany został matematycznym wzorem opisującym geometrię wody w ruchu. Zastosowanie parametrycznego programowania pozwoliło stworzyć konstrukcję, która, mimo wizualnego naruszania zasad grawitacji, zachowuje pełną stabilność. Jak podkreśliło jury Vision Awards, projekt Roberta Majkuta łączy "realne możliwości realizacyjne z odważnym przekraczaniem granic formy".

Budynek ma liczyć 18 kondygnacji, z czego trzy podziemne. Powierzchnia całości wynosić będzie ponad 140 tysięcy metrów kwadratowych i zostanie wkomponowana w parkowy ekosystem z siecią stawów i oczek wodnych. Woda ma być tu nie tylko tematem, ale także integralnym elementem. System żebrowań przypomina kadłub statku, a falujące linie elewacji symbolizują płynność i zmienność - właściwości samej wody.

Zwiedzanie w rytmie żywiołu

Wejście do muzeum zaplanowano nietypowo, bo od poziomu -1. Stamtąd goście mają dotrzeć windą na dziesiąte piętro, nazwane "Linią zero", wyznaczającą umowną powierzchnię wody. To tu rozpocznie się ścieżka zwiedzania, prowadząca w dół przez dziewięć pięter ekspozycji. Kolejne poziomy mają opowiadać o roli wody w powstaniu życia, jej miejscu w kulturze i nauce oraz o badaniach nad wodą poza Ziemią.

Poza częścią wystawienniczą przewidziano przestrzenie edukacyjne, centrum badawcze, strefy rekreacyjne i punkty widokowe z panoramą zatoki. Całość ma być doświadczeniem zanurzenia; nie tylko w wodzie, ale też w idei, że to ona jest fundamentem wszelkiego życia i cywilizacji.

Inspirowany krzywizną kropli, kształtowany przez matematyczny wzór opisujący jej kształt, projekt odzwierciedla samą istotę wody – jej ruch, energię i spokój.

Muzeum Wody w Bahrajnie nie jest tylko futurystycznym eksperymentem formalnym. To próba przełożenia na język architektury uniwersalnej opowieści o żywiole, który łączy ludzi, kontynenty i epoki. Jak mówi Robert Majkut: - Architektura nie tylko opisuje czy porządkuje świat - ona go współtworzy i kształtuje. A woda jest tego świata pierwszym językiem i kreatorem.

Źródła: Rober Majkut Design, Whitmad

