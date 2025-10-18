Nowe badania włoskich archeologów ujawniają zaskakujący rozdział w historii człowieka, 400 tys. lat temu nasi przodkowie na terenach dzisiejszego Rzymu nie tylko polowali na słonie, ale również przekształcali ich potężne kości w narzędzia o dużych rozmiarach. Odkrycie w Casal Lumbroso, opisane w prestiżowym czasopiśmie PLOS One, rzuca nowe światło na zdolność pradawnych ludzi do wykorzystania każdego dostępnego zasobu i to z precyzją, która powinna budzić podziw nawet dziś.

Słoń jako źródło mięsa i narzędzi

Badacze z Uniwersytetu Sapienza w Rzymie odkryli na stanowisku archeologicznym w północno-zachodniej części miasta ponad 300 fragmentów szkieletu słonia o prostych ciosach (Palaeoloxodon antiquus) oraz ponad 500 kamiennych narzędzi. Analiza warstw popiołu pozwoliła precyzyjnie datować znalezisko na 404 tys. lat - wyjątkowo ciepły okres w plejstocenie, kiedy południowa Europa tętniła życiem.

Na kościach widać wyraźne ślady uderzeń i złamań, powstałe krótko po śmierci zwierzęcia. Nie ma za to klasycznych nacięć po ostrzach, co sugeruje, że do cięcia miękkich tkanek ludzie posługiwali się drobnymi narzędziami. Większość z nich miała zaledwie 2-3 centymetry długości, co wskazuje na ograniczony dostęp do dużych kamieni.

Rozwiń

W zamian pradawni rzemieślnicy wykorzystywali to, co mieli pod ręką, w tym masywne kości słonia, które przerabiali na prymitywne, ale skuteczne narzędzia do rozłupywania i obróbki. Słoń był zatem nie tylko źródłem pożywienia, ale też surowcem, który pozwalał wytwarzać narzędzia do kolejnych polowań.

Pierwszy przemysł ciężki w dziejach?

Casal Lumbroso nie jest przypadkiem odosobnionym. Podobne ślady rzeźnictwa i obróbki kości znaleziono na innych stanowiskach w środkowych Włoszech. Archeolodzy sugerują, że mamy do czynienia z powtarzalnym schematem działania, strategią przetrwania opartą na maksymalnym wykorzystaniu dużych ssaków.

Człowiek z Casal Lumbroso nie był przypadkowym zbieraczem. Był pragmatykiem, który potrafił dostrzec w jednym zwierzęciu tygodnie przetrwania i cały arsenał narzędzi

To odkrycie zmienia nasze wyobrażenie o pradawnych ludziach Europy, pokazując, że na długo przed pojawieniem się Homo sapiens nasi przodkowie myśleli strategicznie, przetwarzali surowce i budowali zalążki przemysłu, tyle że ich fabryki mieściły się pod otwartym niebem, a głównym surowcem produkcyjnym był cios słonia.

Zima w Tatrach. "Są miejsca, gdzie są zaspy powyżej kolan" Polsat News