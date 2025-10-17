Do tej pory odkryto i potwierdzono już ponad 6 tys. egzoplanet, ale to nie koniec poszukiwań. Szacuje się, że w całej Drodze Mlecznej mogą ich być miliardy. Do poszukiwań światów spoza Układu Słonecznego dołącza Europejska Agencja Kosmiczna z misją PLATO (skrót od Planetary Transits and Oscillations of Stars).

Europejska Agencja Kosmiczna szykuje się do startu misji PLATO

Misja Plato ma rozpocząć się w grudniu 2025 r. od wystrzelenia w kosmos. W tym celu zostanie wykorzystana największa rakieta Starego Kontynentu, którą jest Ariane 6. Do tej pory użyto jej tylko trzy razy.

Sonda PLATO szykowana do startu przez agencję ESA w holenderskiej placówce. ESA – SJM Photography materiały prasowe

W ramach przygotowań do startu PLATO ESA przeprowadza ostatnie testy. Wcześniej w tym miesiącu rozłożono panele słoneczne, które mają zasilać statek. Testy odbywają się w holenderskiej placówce agencji ESA i miały wykazać gotowość operacyjną przed wystrzeleniem w kosmos.

PLATO jest na dobrej drodze do ostatnich kluczowych testów, które potwierdzą jego gotowość do startu

"Test rozkładania musi zostać przeprowadzony tak, jakby nie było grawitacji, a panele były nieważkie. W tym celu panele zostały zawieszone na ramie nośnej za pomocą systemu bloczków, które poruszały się wraz z płynnym rozkładaniem paneli" - dodaje ESA.

Sonda PLATO poszuka egzoplanet podobnych do Ziemi

Europejska Agencja Kosmiczna przeznaczyła na projekt misji aż 4 mld euro i wierzy, że PLATO umożliwi szukanie egzoplanet skalistych przypominających Ziemię. Główny instrument składa się z 26 kamer, które pozwolą obserwować ponad 150 tys. gwiazd.

Aby osiągnąć niezbędną wysoką czułość, kamery muszą być utrzymywane w niskiej temperaturze, tak aby każda kamera utrzymywała optymalną temperaturę ostrości około -80 stopni Celsjusza

Będą to więc poszukiwania egzoplanet prowadzone metodą tranzytu. Europejska Agencja Kosmiczna zaplanowała misję PLATO na co najmniej cztery lata. Nie wyklucza się, że sonda przetrwa dłużej, co pozwoli kontynuować badania przez dłuższy czas.

