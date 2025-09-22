22 września to data symboliczna. Zaczyna się astronomiczna jesień, co oznacza, że od teraz Słońce będzie mocniej oświetlało półkulę południową, a w naszych szerokościach geograficznych dzień zacznie się wyraźnie skracać. Jesień to pora mgieł poranku, chłodnych wieczorów i stopniowego żegnania się z letnim ciepłem. Ale w tym roku wejście w tę porę roku będzie dość dynamiczne. Meteorolodzy prognozują zmienną pogodę, chwilami jeszcze bardzo ciepłą, a chwilami już typowo jesienną.

Przed nami jesienny tydzień. Ciepło na południu, chłód i opady na północy

Jak informuje IMGW, w poniedziałek (22.09) i we wtorek (23.09) pogoda podzieli Polskę na dwie części. Na południu i południowym wschodzie termometry wskażą nawet 29 st. C, a poranki przyniosą lokalne mgły. Na północnym zachodzie będzie zdecydowanie chłodniej - od 13 do 17 st. C, a niebo zasnują chmury z przelotnymi opadami. W Tatrach początkowo porywy wiatru mogą osiągać nawet 80 km/h, ale później wiatr osłabnie. Z wtorku na środę temperatura w centrum spadnie miejscami do 4 st. C, a na południowym wschodzie utrzyma się nocne 12 st. C. W ciągu dnia najchłodniej zapowiada się w pasie od Górnego Śląska po północną Lubelszczyznę, zaledwie 11-14 st. C. Najcieplej, do 21 st. C, będzie jeszcze na Podkarpaciu.

Kolejne dni przyniosą typowe jesienne wahania. W środę (24.09) zachmurzenie na przeważającym obszarze kraju będzie małe i umiarkowane, choć na krańcach południowych możliwe są słabe opady. W czwartek i piątek (25-26.09) pojawi się więcej chmur, miejscami z deszczem, na południu opady mogą być umiarkowane. Temperatury maksymalne spadną do 12-17 st. C, a nocami na Podhalu możliwe są spadki do 2-3 st. C.

Weekend 27-28.09 zapowiada się pogodniej. W sobotę i niedzielę IMGW prognozuje sporo słońca, z temperaturami od 15 st. C nad morzem do 19 st. C na południu.

Długoterminowa prognoza pogody. Złota polska jesień czy szaruga?

IMGW w swoich prognozach długoterminowych przewiduje, że pierwsze tygodnie października będą jeszcze stosunkowo łagodne. W okresie 29.09-05.10 średnia temperatura maksymalna wyniesie 14-16 st. C, a opadów będzie niewiele - od 2 do 7 mm w zależności od regionu. To oznacza, że możemy liczyć na umiarkowanie ciepłe, suche dni.

Od 6 do 12 października warunki utrzymają się podobne - na zachodzie i południu nawet do 16 st. C, jedynie na Suwalszczyźnie około 13 st. C. Opadów będzie więcej niż na początku miesiąca, ale wciąż nie powinno lać codziennie. Przełom nadejdzie w połowie miesiąca. Między 13 a 19 października temperatura spadnie do 11-14 st. C, a deszcz stanie się częstszy, szczególnie na północy i południu, gdzie suma opadów wyniesie nawet 10-15 mm. W trzecim tygodniu października (20-26.10) utrzyma się chłód (średnia maksymalna temperatura będzie wynosiła 11-13 st. C) i pojawi się typowa jesienna szaruga z opadami w granicach 6-12 mm.

Jaka będzie pogoda na Wszystkich Świętych w 2025 roku?

IMGW prognozuje, że w tygodniu 27.10-02.11 średnia temperatura maksymalna wyniesie w całym kraju 10-12 st. C. Opady będą umiarkowane, od 7 do 12 mm, w zależności od regionu. Oznacza to, że aura będzie typowo jesienna: chłodna, z przelotnym deszczem. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że są to prognozy uśrednione dla całego tygodnia. Dokładniejsza prognoza na sam dzień Wszystkich Świętych pojawi się najprawdopodobniej w okolicach połowy października.

