Luke Kemp, pracownik naukowy Centrum Badań nad Ryzykiem Egzystencjalnym na Uniwersytecie w Cambridge, podkreśla, że choć nie można dokładnie określić daty "Sądu Ostatecznego" , to analiza historycznych trajektorii pozwala zrozumieć, dokąd zmierzamy. Jego wnioski są alarmujące, ale jednocześnie badacz wyraża wiarę w potencjał ludzi do zmiany tego kursu.

W rozmowie z The Guardian, Kemp nie szczędzi krytyki, nazywając trzech najpotężniejszych ludzi na świecie, a mianowicie Donalda Trumpa, Władimira Putina i Xi Jinpinga "chodzącą wersją mrocznej triady" . Trumpa określa jako narcyza, Putina jako zimnego psychopatę, a Xi Jinpinga jako mistrza makiawelicznej manipulacji. Według badacza, tacy przywódcy przyspieszają procesy prowadzące do upadku cywilizacji.

Naukowcy od dawna ostrzegają przed skutkami działalności człowieka, szczególnie w kwestii zmian klimatycznych. Wzrost globalnych temperatur prowadzi do ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze, nieznośne upały czy niedobory żywności , co z kolei wywołuje niestabilność społeczną i gospodarczą.

Mimo pesymistycznych prognoz, Kemp pozostaje optymistą co do ludzkiego potencjału. Wierzy, że katastrofy można uniknąć, jeśli ludzkość zdecyduje się na radykalne zmiany . Kluczowe jest stworzenie "prawdziwie demokratycznych społeczeństw", które zlikwidują nierówności i ograniczą władzę oligarchii.

Proponuje m.in. opodatkowanie najbogatszych i wprowadzenie demokracji na dużą skalę , co jego zdaniem nie jest utopijną wizją, lecz realnym celem. "Dziś ludziom łatwiej jest sobie wyobrazić, że możemy zbudować inteligencję na krzemie, niż że możemy wprowadzić demokrację na dużą skalę albo że możemy uniknąć wyścigu zbrojeń" - powiedział Kemp. "To kompletna bzdura. Oczywiście, że możemy wprowadzić demokrację na dużą skalę - dodał.

Kemp podkreśla, że ludzie są z natury społecznym, altruistycznym i demokratycznym gatunkiem, wyposażonym w "intuicję antydominacyjną". "Do tego zostaliśmy stworzeni" - tłumaczy Kemp, wskazując, że kluczem do przetrwania jest powrót do tych wartości. Jego badania, choć alarmujące, mają na celu nie tylko ostrzeżenie, ale także mobilizację do działania. Pytanie brzmi, czy ludzkość zdoła wyciągnąć wnioski z historii i zmienić kurs, zanim będzie za późno, czy też powtórzy błędy swoich przodków, prowadząc do nieuchronnego upadku współczesnego "globalnego Goliata".