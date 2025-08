W dawnych czasach, kiedy nie było innych możliwości legitymacji, jakie znamy dziś, podstawową metodą identyfikacji były pieczęcie. Zabezpieczały one produkty przed kradzieżą, oznaczały własność i ustalały, kto ma prawo do danego towaru. Współcześnie pieczęcie są ważnym elementem badań nad starożytnością, a nowe znalezisko sprzed 2600 lat rozszerza nieco naszą wiedzę na ten temat.

Na pieczątce widniało hebrajskie pismo, a naukowcy uważają, że mogła należeć do ważnego biblijnego urzędnika. Archeolog Mordechaj Ehrlich był pierwszym, który odkrył ten rzadki i dobrze zachowany artefakt podczas wykopalisk prowadzonych przez Temple Mount Sifting Project (TMSP) w Jerozolimie w Izraelu. Na glinianej pieczęci odciśniętej stemplem wyryto starożytne hebrajskie litery.

Przyśpieszono badania, aby jak najszybciej ogłosić to odkrycie. Naukowcy - epigrafik dr Anat Mendel-Geberovich i Zachi Dvira - w pełni rozszyfrowali inskrypcję. Odczytali ją następująco: " Należący do Yed[a‛]yah (syna) Asayahu ".

Wszystko wskazuje na to, że pieczęć była używana na torbie lub innym pojemniku do przechowywania, a na jej powierzchni zachował się wyraźny odcisk palca, prawdopodobnie zostawiony przez starożytnego urzędnika, do którego artefakt należał. Styl pisma sugeruje, że pieczęć pochodzi z późnego okresu Pierwszej Świątyni (około końca VII wieku p.n.e. - początku VI wieku p.n.e.).