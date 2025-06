Zwoje z Qumran starsze niż sądzono. Czy to dzieło rąk autorów Biblii?

Mamy dwa zwoje biblijne, które są teraz datowane równocześnie z czasem, w którym przypuszczalnie pisał ich autor, i to jest bardzo ekscytujące, bo wtedy naprawdę jesteś w tym samym czasie co ręce, które pisały Biblię

Źródła: IFL Science, theguardian.com

Publikacja: Popović M, Dhali MA, Schomaker L, van der Plicht J, Lund Rasmussen K, et al. (2025) Dating ancient manuscripts using radiocarbon and AI-based writing style analysis. PLOS ONE 20(6): e0323185. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0323185 (dostęp otwarty)