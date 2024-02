Odczytali 2000 greckich liter ze zwęglonych zwojów. Wygrali 700 tys. dolarów

700 tys. dolarów powędrowało do...

Pierwsze słowo udało się odczytać z nieotwartego zwoju już w październiku, a dokonali tego niezależnie Luke Farritor i Youssef Nader - odpowiednio student informatyki na Uniwersytecie w Nebrasce i absolwent biorobotyki na Freie University w Berlinie.

W tym roku cała trójka, do której dołączył Julian Schilliger, student robotyki na ETH Zürich, zdobyła główną nagrodę o wartości 700 tys. dolarów za to, że jako pierwszy zespół odszyfrowali ponad 85 proc. znaków z czterech ciągłych fragmentów tego samego zwoju.



Co więcej, zespół przekroczył wymagania konkursu i odczytał aż 15 częściowych kolumn tekstu, co stanowiło około 5 proc. zwoju. Warto też dodać, że wyniki te nie byłyby możliwe bez pracy Caseya Handmera, zdobywcy nagrody First Ink, który znalazł sposób na identyfikację obecności atramentu w nieotwartym zwoju.

Jak się jednak okazuje, to wcale nie koniec Wyzwania Wezuwiusza, bo organizatorzy wyrazili nadzieję, że w tym roku uda się rozszyfrować prawie cały zwój, stąd nowy konkurs z nagrodą główną 100 tys. dolarów dla pierwszego zespołu, który odszyfruje co najmniej 90 proc. wszystkich czterech zwojów opublikowanych na stronie internetowej konkursu.