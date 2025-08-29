Firma Lilly Oncology poinformowała, że badanie kliniczne trzeciej fazy wykazało wyraźne korzyści ze stosowania abemacyklibu (handlowa nazwa Verzenio) u pacjentek z niektórymi typami wczesnego raka piersi, które znajdowały się w grupie wysokiego ryzyka, bo nowotwór zdążył już zaatakować węzły chłonne.

Lek, który zmienił reguły gry

Pierwotnie lek przeznaczony był dla pacjentek z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi hormonozależnym (HR+), który odpowiada za 70-80 proc. wszystkich przypadków raka piersi, a w 2023 roku FDA rozszerzyła wskazania także na wczesne stadia choroby o wysokim ryzyku nawrotu.

I trudno chyba o lepsze potwierdzenie, że była to słuszna decyzja, niż opublikowane właśnie wyniki. Badanie obejmowało aż 5637 pacjentek z rakiem piersi HER2-ujemnym i hormonozależnym (HR+) i wykazało, że po dwóch latach terapii skojarzonej przeżywalność była wyraźnie lepsza niż przy samej hormonoterapii.

Te dane potwierdzają, że Verzenio powinno być standardem opieki dla pacjentek z przerzutami do węzłów chłonnych obarczonych wysokim ryzykiem i zwiększają pilną potrzebę zapewnienia leczenia wszystkim kwalifikującym się pacjentom

Rozwiń

Nowy standard leczenia raka piersi

Dane wyraźnie pokazują, że w połączeniu z hormonoterapią Verzenio hamuje namnażanie się komórek rakowych - hormonoterapia blokuje receptory nowotworowe, a abemacyklib powstrzymuje działanie enzymów odpowiedzialnych za podziały komórkowe. Co istotne, wnioski pochodzą z 7-letniej obserwacji, więc trudno tu mówić o chwilowym efekcie.

Jak podkreśla Van Naarden, zapobieganie nawrotom i wydłużenie życia pacjentek to cel nadrzędny, dlatego uzyskanie istotnej statystycznie poprawy przeżycia po zaledwie dwóch latach terapii potwierdza wyjątkowy profil leku w leczeniu wczesnego raka piersi wysokiego ryzyka.

Dane z obserwacji nie zostały jeszcze poddane recenzji naukowej, ale firma zapowiada ich prezentację na jednej z nadchodzących konferencji medycznych i złożenie publikacji do oceny ekspertów, co może otworzyć drogę do powszechniejszego stosowania leku.

Jeden z najbardziej brutalnych morderców w Anglii. Polka opowiada o ich znajomości INTERIA.PL