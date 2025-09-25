Spis treści: Loty wstrzymane na 40 dni. Kiedy port lotniczy we Wrocławiu będzie zamknięty? Rozbudowa wrocławskiego lotniska będzie trwać nawet po otwarciu Zamknięte lotnisko we Wrocławiu. Jakie alternatywy?

Loty wstrzymane na 40 dni. Kiedy port lotniczy we Wrocławiu będzie zamknięty?

Prace związane z rozbudową płyty wrocławskiego lotniska wchodzą w decydującą fazę. Wkrótce rozpocznie się budowa zjazdu z pasa startowego. W tym czasie samoloty nie będą mogły z niego korzystać, dlatego niezbędne będzie zamknięcie całego lotniska.

Port lotniczy we Wrocławiu będzie nieczynny od 26 października do 4 grudnia 2025 roku.

Jak wynika z informacji przekazanych przez dyrektora ds. infrastruktury Portu Lotniczego Wrocław, Andrzeja Kusa: "Przeanalizowaliśmy wszystkie inne ewentualne rozwiązania i podjęliśmy najlepszą, choć trudną, decyzję o wstrzymaniu operacji lotniczych na czterdzieści dni. Termin konsultowaliśmy z liniami lotniczymi i razem ustaliliśmy, że trzeba to zrobić w okolicy zmiany rozkładu lotów na zimowy".

Rozbudowa wrocławskiego lotniska będzie trwać nawet po otwarciu

Budowa zjazdu z pasa startowego to tylko część inwestycji, która jest określana mianem "największej w historii Portu Lotniczego Wrocław". To również najdroższe przedsięwzięcie - zgodnie z informacjami podanymi na stronie wroclaw.pl, ta rozpoczęta w październiku 2024 roku inwestycja kosztować ma 463 milionów złotych, w tym 175 mln dofinansowania z Unii Europejskiej.

W ramach inwestycji uwzględniono między innymi budowę nowej płyty dla samolotów pasażerskich, budowę 2,5-kilometrowej drogi kołowania czy budowę nowej płyty do odladzania. Planowany termin zakończenia prac to grudzień 2026 roku.

Inwestycja na wrocławskim lotnisku rozpoczęła się w 2024 i potrwa do grudnia 2026 roku.

Zamknięte lotnisko we Wrocławiu. Jakie alternatywy?

Tymczasowe zamknięcie portu lotniczego we Wrocławiu wymusza na podróżujących korzystanie z alternatyw. Najbliżej znajdują się lotniska w Poznaniu (Poznań-Ławica), Katowicach (Katowice-Pyrzowice) czy Łodzi. Osoby wybierające się w podróż samolotem mogą także skorzystać z lotniska w Pradze (około 300 km odległości), które pod względem obsługiwanej liczby pasażerów jest porównywalne z lotniskiem w Warszawie.

Dojazd samochodem do wyżej wymienionych lotnisk może zająć od około 2 do 3,5 godziny. Podróżujący mogą także postawić na transport kolejowy - przykładowo, najszybszy pociąg z Wrocławia do Poznania dociera w mniej więcej 1 godzinę i 17 minut, a z Wrocławia do Krakowa - około 2 godziny i 45 minut.

