Nowa płyta postojowa na 12 kolejnych samolotów (obecna jest na 17 maszyn), droga szybkiego zjazdu, nowa 2,5-kilometrowa droga kołowania oraz przebudowa tych już istniejących oraz płyta do odladzania - to plan wielkiej inwestycji na lotnisku we Wrocławiu, który trwa od roku i ma zakończyć się do grudnia 2026.