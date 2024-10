Spis treści: 01 Loty z Wrocławia odwołane - na jakiś czas

Loty z Wrocławia odwołane - na jakiś czas

Jeżeli planowaliście przyszłoroczne wojaże z lotniska we Wrocławiu, to pora zrewidować swoje plany. Już za rok rozpocznie się duży remont, którego celem jest zbudowanie nowej płyty postojowej dla samolotów. W tym czasie dolnośląski port lotniczy będzie zamknięty - nie odbędą się żadne loty.

Budowa płyty postojowej na wrocławskim lotnisku jest planowana na koniec przyszłego roku. Prace skutecznie uniemożliwią wykonywanie lotów. Z tego powodu władze lotniska zdecydowały o wstrzymaniu działalności portu na 40 dni. Od 26 października do 4 grudnia 2025 roku lotnisko będzie nieczynne.

Nowa płyta postojowa - kluczowa inwestycja

Planowana inwestycja zakłada zbudowanie nowej płyty postojowej, która pomieści 12 samolotów. To jednak nie wszystko, bo powstanie też 2,5-kilometrowa droga dojazdowa do kołowania samolotów, droga szybkiego zjazdu i płyta do odladzania samolotów, która przyda się szczególnie w okresie zimowym.

To ważna inwestycja, która ma z jednej strony zwiększyć komfort pasażerów, jak i poprawić zdolności operacyjne lotniska. Niestety, duża inwestycja będzie ingerować w te elementy lotniska, które są kluczowe do jego codziennego funkcjonowania. Z tego powodu zdecydowano się na czasowe zamknięcie portu:

Przez ostatnie miesiące intensywnie analizowaliśmy wszystkie scenariusze i żeby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa i zminimalizować wpływ prac budowlanych na ruch pasażerski zdecydowaliśmy, że w przyszłym roku, pomiędzy 26 października a 4 grudnia wstrzymamy na 40 dni wykonywanie operacji lotniczych. Karol Przywara, prezes wrocławskiego portu dla pasazer.com

Ten rok będzie rekordowy

Władze portu informują o zmianach z rocznym wyprzedzeniem, dlatego nie ma obaw, że loty będą odwoływane na ostatnią chwilę. Póki co, celem lotniska jest pobicie swojego ubiegłorocznego rekordu. Wiele wskazuje na to, że się to uda. Do tej pory lotnisko radzi sobie naprawdę świetnie. Ostatni wrzesień zakończono z dużym wzrostem.

Możemy oczekiwać, że 2024 rok zostanie we Wrocławiu zakończony z wynikiem powyżej 4 milionów pasażerów.