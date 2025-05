Polskie lotnisko z rekordem. Samoloty wypełnione do ostatniego miejsca

Pierwszy raz w historii naszego lotniska w kwietniu obsłużyliśmy ponad 400 tysięcy podróżnych. Do tej pory takie liczby były zarezerwowane dla sezonu wysokiego. To, co cieszy szczególnie, to fakt, że jako lotnisko intensywnie rośniemy zarówno u przewoźników niskokosztowych, jak i czarterowych.