Karty pokładowe w Portfelu Google - koniec z drukowaniem

Portfel Google to aplikacja, która umożliwia przechowywanie cyfrowych wersji kart kredytowych, ale nie tylko. Możesz tam przechowywaćrównież bilety na wydarzenia, kupony rabatowa, a także karty pokładowe. Jest to szczególnie przydatne w przypadku osób, które wiele podróżują.

Poza tym zdarza się, że nasze dawno zakupione bilety giną w odmętach poczty elektronicznej i po jakimś czasie trudno do nich dotrzeć. Zamiast drukować bilety lub otwierać aplikacje linii lotniczych, możesz po prostu dodać kartę pokładową do Portfela Google i uzyskać do niej dostęp w kilka sekund.

Jak dodać kartę pokładową?

Dodanie karty pokładowej do Portfela Google jest niezwykle proste. Jeśli linia lotnicza obsługuje tę funkcję, po zakupie biletu otrzymasz e-mail z opcją „Dodaj do Portfela Google”. Po kliknięciu w ten link karta zostanie automatycznie zapisana w aplikacji. Możesz również zeskanować kod QR lub numer rezerwacji bezpośrednio w Portfelu Google, aby dodać kartę ręcznie. Do tego aplikacja jest zintegrowana z Gmailem, jeśli więc używasz tej poczty elektronicznej, sprawa jest jeszcze prostsza.

Gdy nadejdzie dzień lotu, wystarczy odblokować telefon i otworzyć Portfel Google, aby wyświetlić kartę pokładową. Aplikacja działa nawet w trybie offline, więc nie musisz martwić się o brak dostępu do internetu na lotnisku. Pozwala to na szybki dostęp do wszelkiego rodzaju biletów na wydarzenia, bez konieczności ich drukowania i nerwowego dłubania w telefonie.

Powiadomienia i automatyczne aktualizacje

Portfel Google nie tylko przechowa twoje karty pokładowe czy też bilety na wydarzenia, ale również ci o nich przypomni. Wszystko to dzięki inteligentnej integracji z systemem powiadomień. Jeśli karta pokładowa została dodana do aplikacji, otrzymasz automatyczne przypomnienia o zbliżającym się locie oraz powiadomienia o ewentualnych zmianach - na przykład o opóźnieniach czy zmianie bramki. To świetne rozwiązanie dla osób, które często podróżują i chcą mieć wszystkie niezbędne informacje w jednym miejscu. Szczególnie że niektóre podróże wymagają wielu przesiadek i szybkiego orientowania się w systemie poszczególnych lotnisk.

Nietypowe funkcje Portfela Google

Przechowywanie kart pokładowych niejedyne nietypowe i przydatne funkcje Portfela Google. Możesz w nim przechowywać bilety komunikacji publicznej, na koncerty, wejściówki do muzeów czy karty lojalnościowe. Aplikacja potrafi grupować te dokumenty i szybko je przeglądać.

Niektóre hotele i sieci wynajmu samochodów pozwalają nawet na przechowywanie cyfrowych kluczy w Portfelu Google. Oznacza to, że nie musisz odbierać plastikowej karty w recepcji - wystarczy twój telefon. Ponadto aplikacja pozwala na szybkie płatności mobilne oraz zarządzanie kartami kredytowymi i debetowymi w jednym miejscu, co sprawia, że podróżowanie staje się jeszcze wygodniejsze.

