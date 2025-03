Chcesz kupić tani bilet na wydarzenie? Na to uważaj

Taniej niż w innych miejscach. To znany schemat stosowany przez oszustów, który ma na celu podjęcie działań przez ofiary. W sieci pojawiło się nowe zagrożenie, o którym raportuje Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego. Ci sami specjaliści ostrzegali niedawno przed cyberprzestępcami, którzy wykorzystują wizerunek mObywatela . O co chodzi w nowym przekręcie?

Po sieci krążą posty, które zawierają oferty na tanie bilety. Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że to niezła okazja i można zaoszczędzić. Rzeczywistość może by jednak zgoła odmienna. To działania oszustów.