Mężczyzna podejrzany o pełnienie roli administratora jednego z największych forów cyberprzestępczych - XSS - został aresztowany na terenie Ukrainy . Domena forum została przejęta przez służby, a kwitnący tam niegdyś czarny rynek został wstrzymany. Do ujęcia podejrzanego doszło w wyniku długo prowadzonego przez francuską policję i paryską prokuraturę śledztwa, we współpracy ze służbami ukraińskimi i Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania Europol .

Rosyjskojęzyczne forum operujące w dark webie działało od ponad 10 lat. Forum liczyło ponad 50 000 zarejestrowanych użytkowników i służyło m.in. do handlu skradzionymi danymi, narzędziami hakerskimi oraz nielegalnymi usługami. Forum wykorzystywano też do koordynacji nielegalnych działań, ich reklamy i rekrutacji do cyberprzestępczej siatki. Ujęty mężczyzna działał w dark webie od prawie dwóch dekad, a forum zarządzać miał od 2013 roku.