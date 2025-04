Od ponad roku na szlakach kolejowych na Dolnym Śląsku dochodziło do niebezpiecznych sytuacji. Pociągi zatrzymywały się i okazuje się, że była to sprawka 57-letniego mężczyzny. Sprawą zainteresowała się dolnośląska policja oraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co umożliwiło zatrzymanie sprawcy.