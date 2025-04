Pociągi PKP Intercity jeżdżą za granicę, ale do tej pory nie doczekaliśmy się bezpośredniego połączenia z Chorwacją. Sam pomysł nie jest nowy, bo proponowano go już kilka lat temu i szansę na jego realizację miało RegioJet, ale nic z tego nie wyszło. Możliwe, że zadaniu sprosta nasz rodzimy przewoźnik.

Pociąg z Polski do Chorwacji spółki PKP Intercity

Niedawno pomysł wrócił i o połączenie kolejowe Polski z Chorwacją postulowali w zeszłym roku radni z Krakowa . Wszak jest to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku rodaków. Wyzwanie podjęła firma PKP Intercity , która zaproponowała konkretne połączenie z Rijeką , choć na razie w formie koncepcyjnej.

Pociąg PKP Intercity z Polski do Chorwacji miałby ruszać z Warszawy po południu (o godzinie 14:05). Skład miałby dojeżdżać do Rijeki po niespełna 19 godzinach (o 8:45 rano). Byłoby to więc połączenie nocne. Na trasie miałyby znaleźć się także wybrane dworce kolejowe Czech, Austrii oraz Słowenii. Ich wykaz widoczny jest niżej. W nawiasach godziny przyjazdu.