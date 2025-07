Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Nuklearnego zhakowana przez Chiny

Agencja Bezpieczeństwa Nuklearnego zhakowana przez Chiny

Bardzo niepokojące wydarzenia rozegrały się w Stanach Zjednoczonych. Otóż Agencja Bezpieczeństwa Nuklearnego, która odpowiedzialna jest za projektowanie i utrzymanie broni nuklearnej, padła ofiarą cyberataku. Trop prowadzi do Chin. Hakerzy mieli wykorzystać lukę w oprogramowaniu Microsoft SharePoint, by dostać się do tajnych danych agencji. To zagrożenie dla amerykańskiej broni jądrowej.