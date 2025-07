Surface Laptop 5G nie potrzebuje Wi-Fi. Uruchomisz aplikacje AI na urządzeniu

Microsoft zaprezentował nową generację swojego laptopa. Surface Laptop 5G to urządzenie klasy Copilot+ PC, na którym zainstalowano specjalny procesor NPU umożliwiający uruchamianie sztucznej inteligencji bezpośrednio na urządzeniu. Jest to pierwszy Surface Laptop z technologią 5G oraz wyjątkowym systemem anten dostosowujących się do otoczenia. Dzięki temu nie potrzebuje Wi-Fi. To on sam może służyć jako mobilny hotspot. Co jeszcze potrafi ten niezwykły model?